L'Europe finit dans le vert malgré l'inquiétude sur les taux

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dans le vert lundi pour la troisième séance consécutive grâce à un possible plan de relance en Chine et à la bonne tenue des secteurs des médias et des semi-conducteurs, tandis qu'à Wall Street, les indices évoluaient dans le désordre en fin de matinée à New York, les investisseurs se montrant globalement prudents après les déclarations jugées restrictives d'un responsable de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur les taux d'intérêt.

À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,22% à 6.609,17points. Le Footsie britannique a avancé de 0,92% et le Dax allemand a pris 0,62%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,49%, le FTSEurofirst 300 de 0,14% et le Stoxx 600 de 0,14%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,27%, tandis que le Standard & Poor's 500 recule de 0,02% et le Nasdaq de 0,39%.

Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la banque centrale américaine, a déclaré que la Fed pourrait envisager de ralentir le rythme de la hausse des taux en décembre mais que cela ne devrait pas être considéré un "relâchement" dans son engagement à réduire l'inflation.

Il a en outre estimé que les marchés devraient désormais se concentrer sur le "pic des taux", même si on en était encore probablement "loin", et non sur le rythme de chaque relèvement, jugeant nécessaires d'autres données que les seuls chiffres de l'inflation publiés la semaine dernière qui ont montré un ralentissement plus marqué qu'anticipé.

Les données sur les ventes au détail aux Etats-Unis, prévus mercredi, fourniront peut-être aux investisseurs de nouveaux éléments sur la conjoncture économique et la trajectoire future des taux alors que le baromètre Fedwatch prévoit une fourchette des "feds funds" à 4,25%-4,5% d'ici décembre.

Goldman Sachs, de son côté, prévoit une baisse "significative" de l'inflation aux Etats-Unis l'an prochain avec un indice core PCE à 2,9% contre 5,1% actuellement.

En zone euro, où les chiffres définitifs de l'inflation pour le mois d'octobre seront connus jeudi, Fabio Panetta, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré lundi que l'institution devait continuer à relever ses taux, tout en évitant un resserrement excessif qui pourrait détruire la capacité de production et aggraver la récession.

Ces déclarations sont cependant passées au second plan, les investisseurs en Europe s'accrochant aux informations en provenance de Chine où l'on attend toujours un assouplissement des restrictions sanitaires malgré une résurgence des cas de COVID-19 et la mise en oeuvre d'un plan pour renforcer le secteur immobilier en difficulté.

Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont par ailleurs tous les deux plaidé lundi pour une amélioration des relations entre Washington et Pékin, à la veille de l'ouverture du sommet du G20 à Bali, en Indonésie.

VALEURS EN EUROPE

Le secteur des médias (+0,75%) et celui des nouvelles technologies (+1,16%) ont figuré parmi les meilleures performances du Stoxx 600. Le premier a été tiré par le relèvement de la prévision de bénéfice annuel du spécialiste britannique dans l'organisation d'événements et de salons professionnels Informa, dont l'action a pris 5,75%. Dans son sillage, Pearson, CTS Eventim et Lagardère ont avancé respectivement de 1,64%, 1,73% et 1,71%.

Le compartiment technologique a été porté par le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon (+7,77%), qui a annoncé lundi son intention d'investir cinq milliards d'euros dans une nouvelle usine à Dresde après avoir revu à la hausse ses objectifs financiers à long terme. Le néerlandais ASML s'est octroyé 2,5% et le franco-italien STMicroelectronics 3,14%.

Dans les autres secteurs, Teleperformance, mis en cause sur les conditions de travail en Colombie, a gagné 6,68%, une rencontre sur le dossier étant prévue entre le spécialiste des centres d'appel et le gouvernement colombien.

Roche a cédé 3,98% en réaction à un revers dans deux essais cliniques sur un candidat-médicament contre la maladie d'Alzheimer.

A WALL STREET

A Wall Street, les trois principaux indices sont évoluent de manière irrégulière, le Nasdaq étant plombé par les valeurs technologiques (-0,32%) en raison de nouvelles inquiétudes sur les taux.

Meta Platforms, Apple et Amazon perdent de 0,4% à 1,82%.

Côté hausse, Biogen et Eli Lilly prennent respectivement 4,17% et 1,23%, profitant des déboires de leur concurrent suisse Roche.

L'exploitant des salles de cinéma AMC Entertainment bondit de 7,20% à la faveur du succès durant le week-end du film "Black Panther: Wakanda Forever".

LES INDICATEURS DU JOUR

La production industrielle de la zone euro a augmenté plus que prévu en septembre, de 0,9% sur un mois et de 4,9% en rythme annuel, montrent les données publiées lundi par Eurostat.

TAUX

Les rendements obligataires aux Etats-Unis sont soutenus par les déclarations de Christopher Waller: le dix ans prend 4,5 points de base à 3,87% et le deux ans 7,5 points à 4,40%

En Europe, le rendement du Bund allemand a fini pratiquement stable, le dix ans s'affichant à 2,15% et le deux ans à 2,11%.

CHANGES

Sur le marché des changes, le dollar, qui a perdu 4% la semaine dernière, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2020, reprend lundi 0,57% face à un panier de devises internationales, profitant de la remontée des taux.

L'euro, qui a avait grimpé en matinée sur les marchés asiatiques à un sommet de trois mois, cède 0,1% à 1,0342 dollar. Parmi les cryptomonnaies, le bitcoin prend 1,17% à 16.501 dollars mais le secteur demeure sous pression après la chute de FTX alors que le directeur général de Binance, première plate-forme d'échange de cryptoactifs du monde, a plaidé lundi pour une nouvelle régulation.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont affectés à la fois par un dollar fort, un nombre record d'infections au COVID-19 en Chine et une baisse de la prévision de demande de brut de l'Opep pour cette année et l'an prochain.

Le Brent abandonne 1,97% à 94,1 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,52% à 86,72 dollars le baril.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)