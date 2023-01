L'Europe finit dans le vert, les rendements chutent

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ouvertes lundi pour la première séance de 2023 ont fini en hausse, dopées par les enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achat qui témoignent d'une amélioration de l'activité manufacturière dans la zone euro.

Les échanges ont néanmoins été peu fournis, de nombreuses places boursières étant fermées, comme Londres, New York ou Tokyo.

À Paris, le CAC 40 a gagné 1,87% à 6.594,57 points et le Dax allemand a pris 1,05%.

L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 1,65% et le Stoxx 600 de 0,96%.

L'enquête S&P Global pour le mois de décembre donne à penser que la détérioration de l'activité du secteur manufacturier en zone euro a touché son point bas alors que les chaînes d'approvisionnement se redressent et que l'inflation s'apaise.

Malgré un début d'année favorable, de nombreux acteurs du marché se disent néanmoins prudents pour 2023 alors que les banques centrales vont poursuivre leurs efforts face à la hausse des prix et que les incertitudes sur l'évolution de l'épidémie de COVID-19 en Chine perdurent.

"L'année 2022 a été exceptionnelle à bien des égards avec la guerre en Europe, l'inflation galopante, la crise énergétique et les fortes hausses de taux", a déclaré la banque suédoise SEB. "En ce qui concerne 2023, il est difficile d'être trop optimiste car la plupart de ces problèmes demeurent."

VALEURS

Le compartiment automobile (+3,19%) a signé la meilleure performance sectorielle en Europe, favorisé par des indices PMI encourageants pour l'industrie.

A Paris, Renault a grimpé de 6,79%, Stellantis de 2,83% et Faurecia de 8,49%.

Après un plongeon de 75% en 2022, Atos a entamé l'année 2023 sur une meilleure note avec un bond de plus de 20,01%, porté par une information du quotidien Les Échos selon laquelle Airbus (+2,56%) envisage une prise de participation minoritaire au capital d'Evidian, la branche d'activités digitales et de cybersécurité que le groupe de services informatiques entend scinder.

TAUX

Les rendements des obligations d'Etat en zone euro ont nettement baissé, les investisseurs espérant un ralentissement continu de l'inflation.

Ils prendront acte mardi à 13h00 GMT de l'indice des prix à la consommation en Allemagne pour le mois de décembre, puis de celui pour l'ensemble de la zone euro vendredi.

Le rendement du Bund allemand à dix ans, qui a touché vendredi un plus haut depuis 2011 à 2,57%, a perdu plus de 11 points de base à 2,447%. L'OAT de même échéance a fini sous 3%.

CHANGES

Sur le marché des changes, le dollar reprend 0,3% face à un panier de six devises internationales, s'éloignant du plus bas de six mois atteint lors de la précédente séance.

L'euro recule sous 1,07, en baisse de 0,45%.

(Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)