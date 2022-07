L'Europe finit dans le vert, les craintes liées à l'énergie s'apaisent un peu

par Juliette Portala

(Reuters) - Les Bourses européennes ont fini dans le vert mardi au terme d'une séance hésitante, à la faveur de la progression de Wall Street et d'informations rassurantes sur les livraisons de gaz russe en Europe.

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 1,79% à 6.201,22 points. Le Footsie britannique a pris 1,01% et le Dax allemand a surperformé avec un gain de 2,69%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 2,15%, le FTSEurofirst 300 de 1,41% et le Stoxx 600 de 1,38%.

Le gazoduc Nord Stream 1, qui relie la Russie à l'Allemagne, devrait reprendre ses activités jeudi comme prévu après une interruption de dix jours pour maintenance, ont dit à Reuters deux sources proches du dossier, ce qui vient apaiser les craintes d'une aggravation de la crise énergétique en Europe.

"C'est une bonne nouvelle si elle est vraie, étant donné que plus tôt dans la journée, des responsables de la Commission européenne avaient laissé entendre que le gazoduc ne redémarrerait pas", a écrit dans une note Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets.

Pris entre la crainte d'un resserrement plus important qu'anticipé de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et un certain optimisme à l'entame d'une nouvelle saison de résultats d'entreprises, les marchés européens ont évolué sans tendance claire pendant une bonne partie de la séance.

VALEURS

EDF (+14,72%) a fini parmi les plus fortes hausses du Stoxx 600 après l'annonce par le gouvernement français d'une offre de 9,7 milliards d'euros pour la reprise du contrôle total du groupe par l'Etat.

Parmi les rares valeurs du CAC 40 dans le rouge, Alstom a cédé 2,62% après avoir publié un chiffre d'affaires et des commandes conformes aux attentes sur le dernier trimestre.

À WALL STREET

À la clôture européenne, les grands indices de Wall Street gagnaient entre 1,6% et 2,3% alors que les résultats d'entreprise contribuent à animer la séance.

Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson perdait 0,7% après avoir abaissé sa prévision de bénéfice annuel, le fabricant de jouets Hasbro prenait 1,8%, soutenu par un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, et le groupe informatique IBM chutait de 6,3% après avoir fait part de ses inquiétudes quant à l'impact potentiel du renchérissement du dollar sur ses résultats.

Boeing gagnait quant à lui 4,2% après avoir annoncé une commande d'appareils par AerCap, spécialisé dans la location, et par 777 Partners.

LES INDICATEURS DU JOUR

Au chapitre macroéconomique, l'inflation dans la zone euro a atteint en juin son plus haut niveau historique, l'indice des prix à la consommation ayant été confirmé en hausse de 8,6% sur un an, selon les chiffres définitifs d'Eurostat.

Aux Etats-Unis, les mises en chantier ont reculé plus que prévu en juin pour atteindre un plus bas de neuf mois et les permis de construire ont également diminué, a annoncé le département du Commerce, suggérant un ralentissement du marché immobilier avec la hausse des taux d'emprunt.

CHANGES

L'euro est monté en séance à un pic de presque deux semaines à 1,0268 dollar en réaction à des informations de Reuters selon lesquelles les membres de la BCE devraient débattre jeudi de l'éventualité de relever les taux de 50 points de base alors que les acteurs du marchés anticipent en grande majorité une hausse limitée à 25 points.

La monnaie unique prend encore 0,9% à 1,0232 dollar au moment de la clôture des Bourses en Europe.

Le dollar recule de 0,66% face à un panier de devises internationales mais conserve une progression d'environ 11% depuis le début de l'année et devrait se maintenir à un niveau élevé pendant au moins les trois prochains mois, d'après un sondage Reuters.

TAUX

Sur le marché obligataire européen, les rendements ont fini en hausse: celui du Bund allemand à deux ans a touché en séance son plus haut niveau depuis le début du mois à 0,675% et celui à dix ans un pic d'une semaine à 1,308%.

PÉTROLE

Les variations sur le marché du pétrole sont limitées, entre les craintes qu'un ralentissement économique vienne plomber la demande et celles d'une offre insuffisante, sur fond de baisse du dollar.

Le baril de Brent gagne 0,08% à 106,36 dollars, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,28% à 102,89 dollars.

(Rédigé par Juliette Portala, édité par Laetitia Volga)