L'Europe finit dans le vert, l'inflation en ligne de mire

par Diana Mandia (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, soutenues par les valeurs immobilières et technologiques, sensibles aux taux d'intérêt, ainsi que par la distribution, tirée par les résultats du suédois H&M, alors que les marchés digèrent des données mitigées sur l'inflation. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 1,06% à 7.263,37 points. Le Footsie britannique a gagné 0,74% et le Dax allemand 1,26%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 1,28%, le FTSEurofirst 300 de 0,93% et le Stoxx 600 de 1,03%. Alors que les craintes concernant le secteur bancaire s'apaisent, les investisseurs concentrent à nouveau leur attention sur les indicateurs susceptibles de donner des indications sur les projets des banques centrales en matière de taux d'intérêt, notamment l'inflation. Bien que les prix baissent dans l'ensemble de la zone euro, l'inflation de base, qui exclut la volatilité des denrées alimentaires et de l'énergie, reste élevée. En Espagne, l'inflation a ralenti plus fortement que prévu en mars pour retomber à un plus bas depuis août 2021, à 3,3% sur un an, en raison notamment de la baisse des prix de l'électricité et du carburant, mais l'inflation dite de base est restée robuste à 7,5%. En Allemagne, les prix ont diminué en mars mais ils restent toujours supérieurs aux prévisions avec une hausse de 7,8% sur un an, contre une progression de 7,5% attendue par les analystes. Selon Craig Inches, responsable des taux chez Royal London Asset Management, les pressions qui avaient rendu les banques centrales réticentes à l'idée de suspendre les hausses de taux, telles qu'une inflation élevée, sont toujours présentes. Aux Etats-Unis, le département du Commerce a revu à la hausse l'indice des prix de base dit "core PCE" du quatrième trimestre 2022, à 4,4% en rythme annuel, contre une estimation précédente de 4,3%. Les chiffres préliminaires de l'inflation pour l'ensemble de la zone euro et pour la France en mars sont prévus vendredi. VALEURS Les compartiments de l'immobilier (+3,74%) et des nouvelles technologies (+2,54%), sensibles aux taux, figurent parmi les plus fortes hausses de la séance sur le Stoxx 600, avec notamment Castellum, Vonovia et Unibail-Rodamco, qui ont gagné entre 4,4% et 6,1%. La distribution (+3,79%) a été tirée notamment par H&M (+16,3%), le géant suédois d'habillement ayant fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation surprise sur la période décembre-février. Philips a bondi de 5,8% avec l'espoir d'un accord cette année sur ses appareils respiratoires qui ont fait l'objet d'un rappel massif. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones gagnait 0,16%, le Standard & Poor's 500 0,47 % et le Nasdaq 0,68%. CHANGES L'appétit pour le risque pèse sur le dollar qui reflue de 0,44% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro en profite pour monter de 0,49% à 1,0901 dollar. TAUX Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont progressé jeudi avec les données sur l'inflation. En Europe, les rendements du Bund allemand à deux ans, plus sensible aux taux, a grimpé en flèche après la publication des chiffres de l'inflation allemande pour finir sur un gain de 12 points de base à 2,742% tandis que le dix ans allemand a avancé de plus de six points de base pour s'afficher à 2,362%. Les rendements des bons du Trésor américain à deux ans gagnent pour leur part près de trois points de base à 4,11%. LES INDICATEURS DU JOUR Outre les données sur l'inflation, les investisseurs ont pris connaissance des incriptions au chômage au cours de la dernière semaine aux Etats-Unis. Celles-ci sont restées faibles malgré une hausse plus forte que prévu, ce qui suggère que le resserrement des conditions de crédit n'a pas encore eu d'impact significatif sur la vigueur du marché de l'emploi. PÉTROLE Les cours du pétrole montent jeudi, soutenus par les craintes sur l'approvisionnement en Irak et la baisse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, tombés à un creux de deux ans. Le Brent prend 1,09% à 79,11 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,55% à 74,12 dollars. A SUIVRE VENDREDI: La présidente de la BCE Christine Lagarde doit prononcer un discours lors d'une conférence organisée par l'Osservatorio Permanente Giovani-Editori à Florence. (Édité par Blandine Hénault)