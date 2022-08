L'Europe finit dans le vert grâce à un rebond technique

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en légère progression mardi à la faveur notamment d'un rebond technique et d'une hausse des valeurs minières, tandis qu'à Wall Street, les indices évoluent dans le désordre à mi-séance après la publication des premiers résultats trimestriels du secteur de la distribution.

À Paris, le CAC 40 a fini sur un modeste gain de 0,34% à 6.592,58 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,36% et le Dax allemand de 0,68%.

L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,41% et le FTSEurofirst 300 0,27%. Le Stoxx 600 a gagné 0,16%, enregistrant une cinquième séance d'affilée dans le vert.

"Une grande partie de ce (rally) repose sur des aspects techniques et dynamiques, mais les fondamentaux n'ont pas changé", a commenté Seema Shah, stratège chez Principal Global Investors, soulignant notamment la détérioration de plusieurs données économiques.

L'enquête de l'institut d'études économiques ZEW publiée mardi a montré que le sentiment des investisseurs en Allemagne s'était encore dégradé depuis le début du mois d'août avec un indice en repli à -55,3 alors que la première économie d'Europe est déjà au bord de la récession.

Au Royaume-Uni, le marché du travail a commencé à décélérer au deuxième trimestre et l'inflation a amputé les salaires, selon les statistiques officielles publiées mardi.

La prudence a par ailleurs été de mise sur les marchés avant la publication mercredi des chiffres de la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) en zone euro et le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

VALEURS EN EUROPE En Europe, les matières premières (+3,23%) et les secteurs défensifs des télécoms (+1,65%) et des services aux collectivités ("utilities") (+1,29%) ont figuré parmi les plus fortes hausses.

Les ressources de base ont profité des bons résultats de BHP, le géant minier BHP ayant gagné 5,48% à Londres.

Le spécialiste de la livraison des repas Delivery Hero (+5,44%) a lui été tiré par sa prévision de croissance du troisième trimestre, tandis que le joaillier Pandora et le fabricant de prothèses auditives Sonova ont reflué respectivement de 6,14% et 15,89% après la publication de leurs résultats trimestriels.

Hors publications de comptes, Philips a avancé de 2,02% après l'annonce inattendue du remplacement de son directeur général Frans van Houten par Roy Jakobs, responsable des activités Connected Care du groupe, tandis que la firme britannique de cybersécurité Darktrace a bondi de 24,2% à la faveur de discussions avec la société américaine de capital-investissement Thoma Bravo.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500, soutenus par le secteur de la distribution (+2,11%), prennent respectivement 0,75% et 0,27%, tandis que le Nasdaq recule de 0,1%, affecté par le repli des valeurs de croissance (-0,18%) et les craintes d'une dégradation de la conjoncture économique.

Walmart bondit de 6,13% après avoir annoncé mardi tabler désormais sur une baisse de son bénéfice annuel moins forte qu'anticipé auparavant, entraînant dans son sillage Kohl's, Macy's, Costco Wholesale et Best Buy qui progressent de 5,1% à 8,3%.

Le géant des magasins de bricolage et d'aménagement Home Depot, de son côté, avance de 5,49%, après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes.

LES INDICATEURS DU JOUR

La production industrielle a accéléré en juillet aux Etats-Unis, la Réserve fédérale ayant fait état d'une hausse de 0,6%, alors que les analystes interrogés par Reuters projetaient en moyenne une croissance de seulement 0,3%.

CHANGES

Le dollar, qui a touché mardi un plus haut depuis le 8 août face à un panier de devises de référence, est stable au moment de la clôture en Europe. Le billet vert bénéficie des anticipations selon lesquelles l'économie américaine résisterait mieux que d'autres à une éventuelle récession mondiale et du contexte de remontée plus rapide des taux de la Fed.

L'euro, en repli de 0,1%, se traite à 1,017 dollar, le géant russe Gazprom ayant déclaré que les prix du gaz en Europe pourraient augmenter de 60% pour dépasser 4.000 dollars (3.946,94 euros) les 1.000 mètres cubes cet hiver.

"Le marché table progressivement sur un scénario pessimiste pour cet hiver en Europe et c'est la principale raison pour laquelle le dollar est resté si vigoureux", a déclaré Adam Button, analyste devises chez ForexLive.

TAUX

Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts américains progressent après les résultats des géants de la distribution qui confortent le scénario selon lequel la Fed dispose de marges suffisantes pour relever encore ses taux sans nuire fortement à l'économie : celui du dix ans prend 4,4 points de base à 2,8349% et celui du deux ans 3,3 points à 3,2365%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans, référence en zone euro, a fini sur un gain d'environ huit points à 0,973%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers, qui ont perdu environ 3% lundi, sont affectés par les inquiétudes sur une baisse de la demande en Chine et l'attente de l'issue des discussions sur l'accord sur le nucléaire iranien qui pourrait permettre à Téhéran de reprendre ses exportations de brut.

Le Brent cède 2,53% à 92,69 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,82% à 86,89 dollars le baril.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard)