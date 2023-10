L'Europe finit dans le vert avec la baisse de l'inflation

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont terminé en légère hausse mardi pour la dernière séance d'un mois difficile pour les marchés, tandis que Wall Street évoluait prudemment dans le vert à mi-séance alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) se réunit pour deux jours de débat de politique monétaire dont l'issue pourrait se solder par un nouveau statu quo sur ses taux d'intérêt. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain 0,89% à 6.885,65 points. Le Footsie britannique a terminé pratiquement stable (-0,08%), son potentiel haussier ayant été limité par les valeurs de l'énergie. Le Dax allemand a gagné 0,64%. L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,81%, le FTSEurofirst 300 0,49% et le Stoxx 600 0,59%. Sur l'ensemble du mois, le CAC 40 a néanmoins perdu 3,49% et le Stoxx 600 3,68%, sa plus forte baisse mensuelle depuis septembre 2022. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones grignote 0,08%, le Standard & Poor's 500 de 0,23% et le Nasdaq 0,03%. Les investisseurs digèrent une pluie de résultats mitigés de grandes entreprises comme Caterpillar (-6,10%) et Pfizer Pfizer (-0,91%), ainsi que des données macroéconomiques aux Etats-Unis comme la confiance du consommateur, qui s'est dégradée en octobre, et le coût de main-d'œuvre, ressorti au-dessus des attentes au troisième trimestre. Au chapitre monétaire, si un nouveau maintien mercredi des taux des fonds fédéraux aux Etats-Unis dans une fourchette de 5,25%-5,50% ne fait pratiquement pas de doute, les investisseurs seront à l'afflux des indices permettant d'anticiper le calendrier d'un éventuel assouplissement de la politique de la Fed. En zone euro, où la Banque centrale européenne (BCE) a décidé la semaine dernière d'observer une première pause dans la remontée de ses taux, l'institution de Francfort devrait bien accueillir les dernières données sur l'inflation dans le bloc qui montrent un ralentissement en octobre à 2,9% sur un an et une contraction inattendue du PIB du bloc de 0,1% au troisième trimestre, signes de l'impact de son resserrement monétaire. VALEURS EN EUROPE Les publications trimestrielles ont également animé les échanges en Europe, avec notamment Thales qui a cédé 1,38% après des prises de commandes jugées décevantes au troisième trimestre. Bouygues, à l'inverse, a pris 4,43%, à la faveur d'un résultat opérationnel courant plus solide que prévu sur neuf mois. Les résultats de BASF (+4,45%) et Uniper (+9,54%) ont été salués, tandis que ceux de BP (-4,57%) ont déçu. CHANGES La monnaie japonaise a abandonné 1,47% à 151,29 yens pour un dollar après la décision de la Banque du Japon (BoJ) de maintenir une politique ultra-accommodante. Le dollar progresse de 0,58% face à un panier de devises de référence alors que plusieurs indicateurs du jour témoignent de la résistance de l'économie américaine. L'euro s'affiche à 1,0575 dollar (-0,36%) et la livre sterling à 1,2142 dollar (-0,21%), à deux jours de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE). TAUX La détente se poursuit dans le compartiment obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans ayant fini en repli d'environ deux points de base, à 2,805%. Aux Etats-Unis, celui des Treasuries à dix ans est tombé en séance à 4,803% contre plus de 5% au début du mois. PÉTROLE Les cours pétroliers sont irréguliers, la faiblesse des indicateurs économiques en provenance de la Chine limitant leur potentiel de gain: le baril de Brent grappille 0,15% à 87,58 dollars, tandis que celui du brut léger américain (WTI) perd 0,7% à 81,73 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)