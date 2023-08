L'Europe finit dans le rouge, les taux et les résultats pèsent

L'Europe finit dans le rouge, les taux et les résultats pèsent













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge jeudi et à Wall Street deux des trois principaux indices étaient également en baisse à mi-séance dans un contexte de prises de bénéfice, notamment dans le secteur technologique, sur fond de remontée des rendements obligataires. À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,72% à 7.260,53 points. Le Footsie britannique a abandonné 0,43% et le Dax allemand a cédé 0,79%. L'indice EuroStoxx 50 a reflué de 0,73% et le FTSEurofirst 300 de 0,63%. Le Stoxx 600, en repli pour la troisième séance d'affilée, est tombé à un creux de trois semaines, cédant 0,63%. Signe de la nervosité des marchés, l'indice de la volatilité sur l'EuroStoxx 50 a fluctué de 19 points à plus de 21 points, touchant un pic depuis début mai à 21,32 points. Aux Etats-Unis, le Vix, qui a touché un sommet de deux mois, avançait à 16,3 points. Depuis la dégradation mardi de la note souveraine des Etats-Unis par l'agence Fitch, les investisseurs cherchent à s'éloigner des actifs risqués, mais selon certains analystes la réaction du marché vis-à-vis de la décision de l'agence de notation est surtout un prétexte pour des prises de bénéfice après le récent rallye des actions. "Cela fait désormais 112 jours que le S&P-500 n'a pas enregistré un repli en séance d'au moins 2%, ce qui est la plus longue série depuis février 2020. Une correction dans un marché complaisant est attendue depuis longtemps", écrit David Rosenberg, stratège marchés et fondateur de Rosenberg & Associates. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones reculait de 0,1% et le Standard & Poor's 500 de 0,15%, tandis que le Nasdaq grappillait 0,08%. L'indice des valeurs technologiques, sensibles aux variations sur les taux d'intérêt, était volatil avant la publication des résultats trimestriels d'Apple (-0,37%) et Amazon (+0,40%), prévus après la clôture. Qualcomm chutait de 9,49% en raison d'une prévision de ventes pour le trimestre en cours inférieure aux attentes, tandis que Paypal plongeait de 11,33%, sa marge d'exploitation trimestrielle étant jugée décevante. Hors technologique, Moderna prenait 0,63% à la faveur du relèvement de sa prévision de ventes annuelles de vaccin contre le COVID-19. VALEURS EN EUROPE De nombreuses publications d'entreprises ont animé les échanges en Europe dont Société Générale qui a gagné 3,47% après un trimestre meilleur que prévu. Le premier brasseur mondial Anheuser-Busch InBev a avancé de 1,29% après avoir publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et confirmé ses prévisions annuelles. Côté baisse, Lufthansa a cédé 5,47%, le groupe allemand de transport aérien ayant fait état d'un cash flow ajusté disponible inférieur aux attentes, tandis qu'Infineon a chuté de 9,33% en raison d'une prévision de baisse de ses revenus sur le trimestre en cours. Dans son sillage, STMicroelectronics a perdu 2,72%. LES INDICATEURS DU JOUR Le ralentissement de l'activité économique en zone s'est amplifié plus que prévu en juillet, avec un indice PMI composite à 48,6 contre 49,9 en juin, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achat (PMI). En Grande-Bretagne, l'activité du secteur des services a ralenti en juillet à son niveau le plus bas depuis janvier, avec un indice PMI à 51,5, contre 53,7 en juin. Le secteur des services aux Etats-Unis a décéléré en juillet, tandis que les prix ont accéléré, ce qui donne à penser qu'il faudra plus de temps que prévu pour ramener l'inflation vers l'objectif de 2% de la Fed, montre l'enquête de l'Institute for Supply Management (ISM). CHANGES Le dollar revient (-0,09%) d'un pic de quatre semaines face à un panier de devises de référence dont l'euro après les derniers indicateurs du jour, en attendant la publication vendredi du rapport officiel sur l'emploi américain. L'euro se négocie à 1,0948 dollar (+0,11%) La livre sterling est stable à 1,2709 dollar après la décision de Banque d'Angleterre (BoE) de porter son taux directeur à 5,25%, au plus haut depuis 15 ans. TAUX Les rendements obligataires à long terme en zone euro ont fini en hausse, le Bund allemand à dix ans prenant 4,6 points de base, à 2,553%, après avoir touché en séance un sommet depuis le 12 juillet à 2,566%. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans s'affichait 4,1812%, en hausse de 11,5 points de base, soit un pic de neuf mois. PÉTROLE Les cours pétroliers sont soutenus par la décision de l'Arabie saoudite d'étendre à septembre la baisse de sa production: le baril de Brent prend 1,95% à 84,82 dollars et le brut léger américain 2,24% à 81,27 dollars. A SUIVRE VENDREDI : (Rédigé par Claude Chendjou)