L'Europe finit dans le rouge, les craintes économiques jettent un froid

par Diana Mandia (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi une séance dominée par les craintes sur la croissance mondiale alors que la Chine et la zone euro ont publié des données montrant un ralentissement, voire une contraction, de l'activité des services. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,34% à 7.254,72 points. Le Footsie britannique a perdu 0,2% et le Dax allemand 0,34%. L'indice EuroStoxx 50 a fini lui aussi en baisse de 0,25%, le FTSEurofirst 300 a abandonné 0,19% et le Stoxx 600 0,2%. Une série d'enquêtes publiées mardi a montré que l'activité des services a encore souffert le mois dernier, touchée par une faible demande, alors que l'inflation et la hausse des taux incitent les consommateurs à réduire leurs dépenses. En Chine, deuxième économie mondiale, l'activité du secteur des services a progressé en août à son rythme le plus faible en huit mois, en dépit de mesures de stimulus qui n'ont pas suffi à relancer la consommation. Dans la zone euro, l'indice PMI composite publié ce mardi montre que le ralentissement de l'activité économique s'est amplifié plus que prévu en août à un plus bas depuis neuf mois, en raison du repli des services. En France, le secteur a continué à reculer, tandis qu'en Grande-Bretagne et en Allemagne, il a enregistré le mois dernier sa première contraction de 2023. "Les PMI définitifs publiés aujourd'hui ont été révisés à la baisse par rapport aux niveaux déjà bas signalés dans la lecture préliminaire il y a deux semaines. Nous continuons à prévoir une récession au second semestre", a déclaré Adrian Prettejohn de Capital Economics. Ces données sont connues alors qu'un rendez-vous majeur se profile le 14 septembre à Francfort : la BCE doit décider si elle interrompt ou non la hausse des taux d'intérêt pour freiner l'inflation. Les attentes des consommateurs de la zone euro en matière d'inflation à trois ans ont augmenté à 2,4% en juillet, contre 2,3% en juin, a montré mardi une enquête de l'institution monétaire. Son chef économiste Philip Lane a pour sa part dit que davantage de données étaient nécessaires avant de crier victoire sur le front des prix. VALEURS Pénalisé par les commentaires de J.P. Morgan sur les risques de baisse des prix, le secteur de la distribution alimentaire (-0,47%) a souffert ce mardi, avec Ahold Delhaize qui a abandonné 6,07% et Carrefour 2,18% Le compartiment européen de l'énergie a avancé de 1,18% grâce au bond des prix du pétrole. A Paris, Crédit Agricole a perdu 2,01%, après que Goldman Sachs a abaissé sa recommandation de "neutre" à "vendre", tandis que Sanofi a bénéficié du relèvement de sa recommandation par Berenberg et a gagné 1,02% Les groupes de luxe LVMH et Kering, très exposés à la Chine, ont fini en baisse de 1,74% et de 2,19%. A WALL STREET A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones était reparti à la hausse et prenait 0,09%, tout comme le Standard & Poor's 500, qui s'octroyait 0,04%. Le Nasdaq Composite abandonnait en revanche 0,31%. Le secteur de l'énergie progresse grâce à l'augmentation des prix du pétrole, avec Chevron en hausse de 1,546%, tandis que les actions des principales compagnies aériennes sont pénalisées, American Airlines et Delta Air Lines étant toutes deux en baisse d'environ 2,5%. CHANGES Le dollar est en hausse de 0,44% face à un panier de devises de référence, alors que les inquiétudes sur l'économie invitent les investisseurs à se tourner vers le billet vert, considéré comme une valeur refuge. L'euro a atteint en revanche un plus bas de trois mois et abandonne 0,63% à 1,0726 dollar. TAUX Les rendements en Europe ont progressé mardi en attendant la décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux la semaine prochaine, et alors qu'une enquête de l'institution a montré que les attentes des consommateurs en matière d'inflation ont augmenté. Le rendement du dix ans allemand a avancé de presque 3 pb à 2,6%, tandis que celui du taux à deux ans a gagné 1,4 pb à 3,036%. Les marchés obligataires américains sont aussi en hausse: le rendement du Treasury à dix ans prend plus de 8 points de base à 4,2538%, tandis que le taux à deux ans US2YT=RR gagne plus de 7 points de base à 4,9409%. PÉTROLE Le pétrole est en hausse mardi après que l'Arabie saoudite et la Russie ont annoncé une nouvelle prolongation de leurs réductions d'offre. Le Brent avance ainsi de 2,19% à 90,95 dollars le baril LCOc1, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 2,65% à 87,82 dollars CLc1. A SUIVRE MERCREDI: La Banque du Canada doit annoncer sa décision sur les taux et la Fed publiera son Livre beige, qui sert de base de travail au comité de politique monétaire (FOMC) de la banque centrale américaine. (Rédigé par Diana Mandiá)