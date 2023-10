L'Europe finit dans le rouge, le conflit Israël-Hamas pousse vers les actifs refuge

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi et Wall Street était sur une note prudente à mi-séance, le conflit entre Israël et la Hamas pesant sur les marchés d'actions dans un mouvement de refuge vers les actifs sûrs comme les obligations souveraines, l'or et le dollar. À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 0,55% à 7.021,4 points. Le Footsie britannique, soutenu par les valeurs pétrolières, a limité ses pertes, à 0,03%. Le Dax allemand a reflué de 0,67%. L'indice EuroStoxx 50 a abandonné 0,77%, le FTSEurofirst 300 0,19% et le Stoxx 600 0,26%. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones est stable (+0,06%), tandis que le Standard & Poor's 500 reflue de 0,03% et le Nasdaq de 0,41 % dans un contexte de crainte d'une escalade au Moyen-Orient. Les affrontements se poursuivaient lundi entre l'armée israélienne et les combattants du Hamas et alors qu'Israël, qui prépare une offensive d'envergure, a appelé 300.000 réservistes, une mobilisation jamais atteinte auparavant, deux jours après l'attaque surprise du groupe palestinien. Certains analystes estiment que par cette attaque le Hamas a aussi voulu porter un coup aux efforts de Washington pour obtenir une normalisation des liens entre Israël et l'Arabie saoudite, qui pourrait menacer le récent rapprochement entre Ryad et Téhéran. L'Iran et l'Arabie saoudite sont tous deux d'importants producteurs de pétrole dont le cours a bondi de plus de 4% lundi dans un contexte d'incertitudes. L'indice mesurant la volatilité à Wall Street a bondi de 4,35% à 18,21 points, signe de l'anxiété des investisseurs. Son équivalent sur l'Euro Stoxx 50 a fini en hausse de 8,55% à 20,23 points. "Les prochains jours seront probablement déterminés par les risques géopolitiques plutôt que par les fondamentaux", prédit Mohit Kumar, chef économiste pour l'Europe chez Jefferies. "Pour les marchés, les risques géopolitiques ajoutent une incertitude supplémentaire alors que les convictions des investisseurs sont déjà faibles", ajoute-t-il. VALEURS EN EUROPE Dans un contexte de tensions géopolitiques, les valeurs de la défense ont été recherchées, permettant notamment à Thales (+4,69%) de finir en tête du CAC 40. Les groupes suédois Saab, italien Leonardo et allemand Rheinmetall ont avancé respectivement de 9,07%, 4,79% et 7,14%. Les compagnies aériennes IAG, Air France et Lufthansa ont fini sur des replis respectifs de 6,14%, de 8,48% et de 4,28%, plusieurs transporteurs aériens ayant suspendu leurs vols à destination de Tel Aviv alors que la flambée du pétrole fait craindre une hausse de leurs coûts. Les valeurs du luxe ont été délaissées alors que LVMH (-2,60%) doit publier mardi ses résultats du troisième trimestre. L'indice du secteur a reculé de 1,81%%. PÉTROLE Le marché pétrolier est orienté en forte hausse face au conflit entre Israël et le Hamas alors que l'Opep a par ailleurs revu à la hausse sa prévision de demande de brut à long terme, l'estimant désormais à 116 millions de barils par jour en 2045. Le Brent avance de 4,22% à 88,15 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 4,43% à 86,46 dollars. TAUX Les marchés obligataires américains sont fermés ce lundi pour cause de Columbus Day. En Europe, l'aversion au risque, qui provoque une forte demande pour les obligations souveraines, a fait baisser leurs rendements: celui des emprunts d'Etat allemand à dix ans a reculé de 12,6 points de base, à 2,771%, tandis que le deux ans a cédé 9,5 points, à 3,036%. OR L'or, actif refuge, bondit de 0,99% à 1 850,4 dollars l'once, après avoir touché en séance un sommet depuis le 29 septembre, en raison des incertitudes déclenchées par le conflit entre Israël et le Hamas. CHANGES Profitant de son statut d'actif refuge, le dollar prend 0,26% face à un panier de devises de référence. La monnaie japonaise, autre actif refuge, est également recherchée, avançant de -0,4% à 148,72 yens pour un dollar, malgré la clôture des marchés actions japonais en raison d'un jour férié. L'euro en revanche recule de -0,43% à 1,0541 dollar, tandis que la livre sterling abandonne -0,25% à 1,2202 dollar. En Israël, le shekel perd encore 2,91% à 3,945 pour un dollar, malgré une intervention de la Banque israélienne pour atténuer la volatilité de la monnaie du pays. LES INDICATEURS DU JOUR Seule statistique du jour, la production industrielle allemande a baissé de 0,2% en août par rapport au mois précédent, légèrement plus que prévu, selon les données de l'Office fédéral de la statistique. A SUIVRE MARDI: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)