L'Europe finit dans le rouge, l'Ukraine pèse, le pétrole monte

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes, à l'exception de Londres, ont terminé en baisse lundi et Wall Street évoluait dans le rouge à la mi-séance, la poursuite des combats en Ukraine et la préparation de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou pesant sur le moral des investisseurs alors que le pétrole repart à la hausse.

À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,57% à 6.582,33 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,51%, grâce notamment aux valeurs minières et pétrolières. Le Dax allemand a reflué de 0,6%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,53%. Le FTSEurofirst 300 a cependant gagné 0,09% et le Stoxx 600 0,04%.

Le Kremlin a indiqué lundi qu'il n'y avait pas d'avancées majeures dans les discussions entre Moscou et Kyiv et, parallèlement, l'armée russe a bombardé pour la première fois les faubourgs d'Odessa, dans le sud-ouest de l'Ukraine.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne devaient de leur côté discuter de sanctions supplémentaires à l'encontre de Moscou, y compris contre son secteur pétrolier, tandis que le président américain Joe Biden doit se rendre vendredi en Pologne pour évoquer la réponse internationale à cette crise.

Outre la menace d'un embargo sur le pétrole russe, l'attaque par des Houthis des installations pétrolières saoudiennes alimente également des craintes sur la production mondiale de brut, le ministère saoudien de l'Energie ayant annoncé dimanche une baisse temporaire des extractions du royaume.

Le baril de Brent, en hausse de 5,58%, se traite désormais à 113,98 dollars et celui du brut léger américain à 109,38 dollars (+4,47%).

"L'optimisme reflue (...) au sujet d'un cessez-le-feu en Ukraine et cela fait grimper le prix du pétrole", souligne Susannah Streeter, analyste marchés chez Hargreaves Lansdown.

VALEURS EN EUROPE

Sur le Stoxx 600 paneuropéen, seuls deux secteurs ont fini dans le vert, le compartiment de l'énergie (+3,02%) et celui des ressources de base (+1,36%), grâce notamment à une nouvelle flambée des cours du brut et de certains métaux comme l'aluminium (+3,67%). L'Australie a décidé d'interdire les exportations d'alumine et de minerais d'aluminium vers la Russie.

Le sidérurgiste ArcelorMittal a avancé de 5,4%, tandis que les groupes miniers Glencore et Anglo American ont pris respectivement 3,8% et 6,1%. Les compagnies pétrolières TotalEnergies, Shell, BP ont gagné pour leur part de 0,5% à 4%, tandis que sur le SBF 120, CGG et Vallourec se sont octroyés 6,7% et 4,3%.

A l'opposé des matières premières, le compartiment du luxe (-1%), a été délaissé, Jefferies et Barclays ayant réduit leur objectif de cours sur plusieurs valeurs du secteur en raison de leur exposition à la crise russo-ukrainienne. LVMH, Salvatore Ferragamo, Moncler et Hugo Boss ont fini en repli de 0,3% à 0,9%.

L'action Kering a abandonné 1,4%. Le groupe a par ailleurs annoncé la nomination de Gianfilippo Testa au poste de directeur général de la marque Alexander McQueen, en remplacement d'Emmanuel Gintzburger, qui va devenir PDG de la marque concurrente italienne Versace.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones reculait de 0,94%, le Standard & Poor's 500 de 0,56% et le Nasdaq de 1,04%, les indices réagissant aux dernières déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, qui a dit que la Fed devait agir "rapidement" et si nécessaire, de manière plus offensive.

Le compartiment des nouvelles technologies (-1%) affiche l'une des plus fortes baisses avec Alphabet, Amazon, Microsoft et Meta Platforms. La maison-mère de Facebook a été en outre classée en Russie comme une "organisation extrémiste"..

A l'opposé, l'énergie (+2,9%) enregistre la meilleure performance avec notamment Occidental Petroleum qui bondit de 6,7%.

Boeing chute de 4,1% après un accident d'avion impliquant un 737 de la China Eastern Airlines avec 132 passagers à bord dans le sud de la Chine. La compagnie aérienne chinoise a dans la foulée annoncé une suspension de tous ses Boeing 737-800.

Des opérations de fusions-acquisitions animent également la tendance à l'image de Nielsen Holdings, qui plonge de 8% après le rejet d'une offre de rachat, tandis que l'éditeur de logiciels Anaplan (+27%) est soutenu par son acquisition par le fonds d'investissement Thoma Bravo. Le spécialiste de l'assurance Alleghany Corporation s'envole de 24% à la faveur d'une OPA de Berkshire Hathaway (+1,8%), la société de Warren Buffett.

CHANGES

Le dollar est quasiment stable face à d'autres grandes devises malgré les propos de Jerome Powell devant la National Association of Business Economics (NABE).

L'euro, en repli de 0,14%, se traite à 1,1033 dollar, tandis que la livre sterling avance de 0,2% face au dollar à 1,31995 en réaction à une enquête Reuters qui montre que l'inflation devrait grimper à 5,9% cette année au Royaume-Uni, le niveau le plus élevé en 30 ans.

TAUX

Les rendements obligataires montent à la faveur des anticipations des cycles de resserrement monétaire des grandes banques centrales.

Le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell a déclaré lundi que la Fed pourrait recourir à des hausses de taux d'intérêt plus importantes qu'habituellement. Avant cette déclaration, Goldamn Sachs tablait sur au moins cinq hausses des taux de la Fed en 2023.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans prend 13,4 points de base à 2,824%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, a fini sur un gain de 7,6 points à 0,4460%, après avoir touché un sommet depuis novembre 2018 à 0,454%. Son équivalent français de même échéance a avancé de 7,5 points à 0,9010%.

Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a cependant déclaré, lors d'une conférence à l'Institut Montaigne à Paris, que les politiques monétaires de la BCE et de la Fed allaient diverger dans un futur proche en raison de l'impact plus important du conflit ukrainien sur l'économie européenne.

A SUIVRE MARDI:

Discours à 13h15 GMT de Christine Lagarde dans le cadre d'un sommet organisé par la Banque des règlements internationaux (BRI).

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

LA CLÔTURE EN

EUROPE

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Eurofirst 300 1777,68 +1,63 +0,09% -5,95%

Eurostoxx 50 3881,80 -20,64 -0,53% -9,69%

CAC 40 6582,33 -37,91 -0,57% -7,98%

Dax 30 14326,97 -86,12 -0,60% -9,81%

FTSE 7442,39 +37,66 +0,51% +0,78%

SMI 12171,28 -13,71 -0,11% -5,47%

LA TENDANCE A WALL

STREET

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Dow Jones 34401,96 -352,97 -1,02% -5,33%

S&P-500 4433,83 -29,29 -0,66% -6,97%

Nasdaq 13719,11 -174,73 -1,26% -12,31%

Nasdaq 100 14235,26 -184,82 -1,28% -12,77%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,1029 1,1049 -0,18% -2,98%

Dlr/Yen 119,41 119,17 +0,20% +3,78%

Euro/Yen 131,71 131,66 +0,04% +1,07%

Dlr/CHF 0,9321 0,9316 +0,05% +2,18%

Euro/CHF 1,0282 1,0295 -0,13% -0,84%

Stg/Dlr 1,3175 1,3176 -0,01% -2,62%

Indice $ 98,4580 98,2330 +0,23% +2,38%

OR

Cours Veille Var. % YTD

Or Spot 1928,32 1921,09 +0,38% +27,11%

TAUX

Dernier Var. Spread/B

und

(pts)

Future Bund 159,91 -1,46

Bund 10 ans 0,47 +0,02

Bund 2 ans -0,29 +0,02

OAT 10 ans 0,93 +0,03 +46,20

Treasury 10 ans 2,30 +0,15

Treasury 2 ans 2,11 +0,15

PETROLE

Cours Précédent Var Var.% YTD

Brut léger US 109,88 104,70 +5,18 +4,95% +79,51%

Brent 114,44 107,93 +6,51 +6,03% +73,32%

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Reportage Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)