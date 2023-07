L'Europe évolue avec prudence avant l'inflation en zone euro

PARIS (Reuters) - L'ouverture a été hésitante pour les principales Bourses européennes lundi, les investisseurs restant prudents en amont de la publication de l'inflation en zone euro. À Paris, le CAC 40 stagne à 7.475,01 points vers 07h43 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,14%, contre une baisse de 0,17% pour le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,09%, l'EuroStoxx 50 0,09% également et le Stoxx 600 0,15%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 étant stables, tandis que le Nasdaq abandonne 0,09%. L'inflation en zone euro sera publiée à 09h00 GMT, et devrait décroître en juillet selon le consensus, alors que les marchés s'attendent à ce que la Banque centrale européenne (BCE) maintienne ses taux en septembre, selon l'outil ECBWATCH. Une pause dans les hausses de taux soutiendrait les actifs risqués, bien que Christine Lagarde, la présidente de la BCE, ait déclaré dans un entretien publié dimanche sur le site du Figaro qu'une éventuelle pause en septembre ne serait pas forcément définitive. Le PIB en zone euro est également attendu lundi, et donnera plus d'indications sur la trajectoire de l'activité européenne, alors que les ventes au détail en Allemagne publiées dans la matinée ont déçu par leur faiblesse. Aux valeurs, Heineken chute de 4,96% après une baisse plus forte que prévu de son bénéfice, les ventes en Asie ayant ralenti au premier semestre. Atos dégringole de 14,69% en queue du SBF120. Le groupe avait déjà chuté de 22,50% vendredi après avoir fait état d'une perte opérationnelle au premier semestre qui s'est creusée malgré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 2,3% sur la période. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)