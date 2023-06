L'Europe espère voir des signes de bonne volonté de la part de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan

BULBOACA, Moldavie (Reuters) - Le président du Conseil européen, Charles Michel, a dit jeudi qu'il espérait que le sommet de la Communauté politique européenne en Moldavie permettrait à l'Azerbaïdjan et à l'Arménie de montrer leur volonté de parvenir à un accord de paix. L'agence de presse russe TASS a rapporté que Charles Michel rencontrerait en juillet le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azéri Ilham Alïev à Bruxelles, citant un communiqué du service de presse du gouvernement arménien. Les représentants des deux républiques du Caucase se sont rencontrés à plusieurs reprises ces derniers mois afin de trouver une solution à leur différend sur la question du Haut-Karabakh. Cette enclave, reconnue internationalement comme une partie du territoire azerbaïdjanais mais peuplée majoritairement d'Arméniens, est une source de conflit depuis les années qui ont précédé l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Depuis la fin du dernier conflit en 2020 - au terme duquel l'Azerbaïdjan a repris de larges pans de territoire dans le Haut-Karabakh -, les tensions ressurgissent régulièrement autour du corridor de Lachine, seule route reliant l'Arménie à l'enclave. "J'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques semaines les dirigeants arménien et azéri à Bruxelles", a dit Charles Michel avant le sommet de la CPE. "Nous avons réalisé des progrès et j'espère qu'il y aura aujourd'hui une occasion de confirmer une volonté politique commune de normaliser les relations entre les deux pays." TASS a par ailleurs rapporté que les ministres arménien et azéri des Affaires étrangères se rencontreraient le 12 juin à Washington. (Reportage Bart Meijer et David Ljunggren; version française Camille Raynaud)