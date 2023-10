L'Europe en surchauffe : L'Espagne bat des records de températures, plus de 38° à Badajoz et Montoro

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - L'Espagne continue de battre des records de température en ce début du mois d'octobre, le plus chaud enregistré, alors que près de 40% des stations météorologiques dans le pays font état de températures supérieures à 32 degrés Celsius, a déclaré l'agence météorologique Aemet. "Dans la majeure partie de la péninsule ibérique, les températures au 1er octobre étaient supérieures de 7 à 14 degrés aux normales pour cette période de l'année", a déclaré Ruben del Campo, porte-parole de l'Aemet, ajoutant que près de 100 records individuels avaient été battus dimanche. Le début de l'automne n'offre pour l'instant que peu de répit aux Espagnols après un été marqué par quatre vagues de chaleur étalées sur 24 jours. Ces chaleurs écrasantes, qui ont frappé l'Europe et aggravé la sécheresse et les risques d'incendies, s'inscrivent dans une tendance mondiale à la hausse des températures largement attribuée par les scientifiques à l'activité humaine. "L'empreinte du changement climatique se manifeste par le fait que ces périodes de chaleur sont désormais beaucoup plus fréquentes et plus intenses", a déclaré Ruben Del Campo à la chaîne publique TVE. Deux villes du centre-sud de l'Espagne, Badajoz et Montoro, ont battu le record de chaleur pour l'Espagne continentale en ce début de mois d'octobre avec respectivement 38oC et 38,2oC. Le précédent record était de 37,5oC, enregistré dans la station balnéaire de Marbella en octobre 2014. La station météorologique de l'emblématique parc Retiro de Madrid, vieille de plus d'un siècle, a égalé son record de 30oC en octobre établi en 1930. Ruben Del Campo a ajouté qu'à l'avenir, les étés ne seraient pas seulement plus chauds, mais aussi plus longs, se prolongeant jusqu'à l'automne, traditionnellement doux et pluvieux. (Reportage David Latona ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)