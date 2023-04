L'Europe en ordre dispersé sous une pluie de résultats d'entreprises

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé jeudi dans une séance animée par une nouvelle salve de publications de résultats d'entreprises diversement appréciés. À Paris, le CAC 40 gagne 0,3% à 7.487,87 points vers 07h50 GMT, soutenu par le secteur bancaire après les bons résultats de Barclays et de Deutsche Bank. À Londres, le FTSE 100 cède 0,17% et à Francfort, le Dax est quasiment inchangé. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,15%, le Stoxx 600 gagne 0,08% et le FTSEurofirst 300 recule de 0,08%. Aux valeurs, TotalEnergies contrebalance au sein du CAC 40 la progression des banques avec un repli de 1,3% à la suite de l'annonce d'une baisse de ses résultats trimestriels liée au repli du prix des hydrocarbures. Soitec chute de 9% après l'annonce du départ de son directeur général adjoint, Bernard Aspar. La séance en Europe est aussi animée par l'offre de rachat de Deutsche Börse sur le groupe danois de logiciels SimCorp dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire de 3,9 milliards d'euros. L'annonce fait bondir SimCorp de 38,7% tandis que Deutsche Börse chute de plus de 6%. Principal rendez-vous macroéconomique de la journée, la première estimation du PIB américain pour le premier trimestre sera publiée à 12h30 GMT. Les économistes interrogés par Reuters tablent sur une croissance de 2% en rythme annualisé après +2,6% le trimestre précédent. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)