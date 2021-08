L'Europe en ordre dispersé avec les résultats d'entreprises

Crédit photo © Reuters

par Blandine Henault

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé dans la matinée, au gré de publications de résultats d'entreprises diversement accueillis, dans un climat de prudence avant la publication, vendredi, du rapport mensuel sur l'emploi américain.

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,42% à 6.774,5 points vers 08h10 GMT.

À Francfort, le Dax avance de 0,1% et à Londres, le FTSE recule de 0,08%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro prend 0,33%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,16% et le Stoxx 600 prend 0,25%.

En tête du Stoxx 600 et du SBF 120, Eurofins Scientific grimpe de 6,66% pour toucher un plus haut historique après avoir relevé ses prévisions pour 2021.

Les publications de Beiersdorf (+4,66%), Siemens (+3,83%) et de Merck (3,72%) sont aussi bien accueillies.

A Paris, Crédit Agricole (-1,28%) a d'abord évolué en tête du CAC 40 avant de se retourner à la baisse et d'accuser l'un des plus forts replis de l'indice. Malgré des solides résultats au deuxième trimestre, un trader a évoqué des performances de moins bonne facture que les concurrents dans la banque d'investissement et de financement.

A Francfort, Zalando lâche 8,34% après avoir prévenu d'une hausse de ses investissements marketing au deuxième trimestre.

Bayer (-5,52%) et Adidas (-5,34%) souffrent également après leur publication de résultats.

Au-delà de l'actualité des entreprises, les investisseurs restent attentifs aux indicateurs économiques alors que la reprise de l'économie mondiale est confrontée à la propagation du variant Delta du coronavirus.

Ils suivront avec une grande attention la publication, vendredi, du rapport officiel sur l'emploi américain, l'évolution du marché du travail constituant une donnée clé pour la trajectoire de politique monétaire de la Réserve fédérale.

(Reportage Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)