L'Europe en ordre dispersé avec les résultats

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les marchés européens ont ouvert sans véritable direction mercredi en l'absence d'indicateurs marquants et animés par une salve de résultats. À Paris, le CAC 40 stagne autour de 7.633,5 points vers 08h26 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,16%, contre un FTSE hésitant, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300, l'EuroStoxx 50 et le Stoxx 600 ne montrent pas de direction marquée. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street sans direction nette, le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq cherchant une direction. Les résultats de TotalEnergies ont été publiés mercredi, le groupe annonçant un bénéfice net part du groupe record de 21 milliards de dollars au titre de 2023. Amundi et Tikehau Capital en France, Sainsbury, Hannover Re, Siemens Energy, Akzo Nobel, Monte dei Paschi di Siena, Equinor et Carlsberg, ailleurs en Europe, ont publiés leurs résultats mercredi. En l'absence d'autres indicateurs importants, les résultats animent des marchés qui révisent progressivement à la baisse leurs anticipations d'assouplissement monétaire pour les banques centrales occidentales. Aux valeurs, TotalEnergies cède 0,91% après ses résultats annuels, en queue du CAC 40. Mersen progresse de 2%, parmi les meilleures performances du SBF120, après que Berenberg a entamé le suivi de la valeur et recommande "acheter". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)