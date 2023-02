L'Europe en hausse prudente avant un discours du président de la Fed

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent dans le vert mardi en matinée dans une séance volatile où la prudence reste de mise avant un discours prévu en fin de journée de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 grignote 0,08% à 7.142,54 points vers 08h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance plus nettement, de 0,44%, grâce aux ressources de base et aux résultats de BP. A Francfort, le Dax grappille 0,07%. L'indice EuroStoxx 50 prend 0,15%, le FTSEurofirst 300 0,26% et le Stoxx 600 0,3%. Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent pour l'instant une très légère baisse au lendemain d'une clôture dans le rouge toujours liée aux interrogations sur la trajectoire des taux de la Fed après la publication des chiffres mensuels de créations d'emplois aux Etats-Unis nettement supérieurs aux attentes. Jerome Powell doit s'exprimer à 17h40 GMT dans le cadre d'un événement organisé par l'Economic Club of Washington. Les investisseurs espèrent qu'il commentera les derniers indicateurs économiques américains alors que les marchés prévoient désormais que le taux directeur de la Fed culmine à 5,1% d'ici juillet, contre 4,9% avant la statistique sur l'emploi. Des décisions de politiques monétaires sont par ailleurs attendues ce mardi en Suède et en Australie. Côté statistiques économiques du jour, le déficit commercial de la France s'est creusé en 2022 avec la facture énergétique. En Allemagne, la production industrielle a baissé plus que prévu en décembre. Dans l'actualité des entreprises, les publications trimestrielles animent les échanges, à commencer par BNP Paribas, qui prend 1,54% malgré des résultats sous les attentes au quatrième trimestre. La première banque française a cependant relevé plusieurs de ses objectifs financiers à l'horizon 2025, tandis que son indice sectoriel (+0,75%) affiche la meilleure performance du Stoxx 600. Ailleurs en Europe, BP bondit de 4,09%. Le groupe pétrolier britannique a fait état mardi d'un bénéfice record de 27,6 milliards de dollars (25,72 milliards d'euros) en 2022, dans un contexte de flambée des prix de l'énergie, et a relevé son dividende de 10%. Le brasseur danois Carlsberg recule de 1,04% après des ventes trimestrielles inférieures aux attentes et une prévision de bénéfice pour cette année en dessous de celle de l'année dernière. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)