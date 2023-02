L'Europe en hausse avec la "tech" avant les décisions de la BCE

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse jeudi en matinée dans un contexte de prise de risque, notamment dans le compartiment technologique, après les annonces jugées accommodantes de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que celles de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE) sont attendues en milieu de journée. À Paris, le CAC 40 prend 0,95% à 7144,30 vers 09h05 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,64% et à Francfort, le Dax s'octroie 1,62%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 1,26%, le FTSEurofirst 300 de 0,91% et le Stoxx 600 de 0,88%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent également une poursuite de la hausse sur le Dow Jones (+0,04%), le Standard & Poor's 500 (+0,63%) et le Nasdaq (+1,49%). La Fed a, comme prévu, relevé mercredi le taux des fonds fédéraux d'un quart de point, à 4,50%-4,75%, et son président, Jerome Powell, a souligné que le processus de "désinflation" avait commencé, laissant entendre que seulement deux ou trois hausses de taux supplémentaires seraient nécessaires pour parvenir à un niveau suffisamment restrictif face à l'inflation. Les investisseurs attendent désormais les communiqués de politique monétaire de la BCE et de la BoE, respectivement à 13h15 GMT et 12h00 GMT. Les deux banques centrales devraient opter pour un relèvement limité de 50 points de base de leurs taux d'intérêt. En Bourse, le secteur technologique européen (+3,36%) est particulièrement recherché, s'affichant à un plus haut de dix mois, dans la perspective d'une accalmie sur les taux d'intérêt et du bond de 19% de Meta Platforms dans les transactions hors séance à Wall Street à la suite de ses résultats. A Paris, STMicroelectronics (+3,04%) et Dassault Systèmes (+4,80%) figurent parmi les meilleures performances du CAC 40. L'éditeur de logiciels spécialisé dans la conception 3D prévoit par ailleurs une croissance du chiffre d'affaires cette année et table sur rebond en Chine. En tête de l'indice parisien, Publicis avance de 7%, le numéro trois mondial de la publicité anticipant une croissance organique de 3% à 5% cette année après une hausse de 10,1% en 2022. Ailleurs en Europe, Infineon grimpe de 6,56% après la révision de ses perspectives, tandis que Shell prend 1,96% à la faveur d'un bénéfice record de 40 milliards dollars (36,33 milliards d'euros) en 2022. Côté banques, les résultats de Santander (+3,80%) et Nordea (+1,84%) sont salués, tandis que ceux de Deutsche Bank (-4,41%), Danske Bank (-2,89%) et Ing Groep (-4,18%) ont déçu. Dans les fusions-acquisitions, Telecom Italia (TIM) bondit de 11,07% après le dépôt par le fonds KKR d'une offre sur le réseau fixe de l'opérateur télécoms italien. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)