L'Europe en déclin, inquiète de la trajectoire des taux américains

L'Europe en déclin, inquiète de la trajectoire des taux américains













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les marchés européens déclinent à l'ouverture vendredi, après la publication de l'inflation américaine jeudi qui ravive les inquiétudes sur la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale, et après des données chinoises médiocres. À Paris, le CAC 40 recule de 0,17% à 7.092,41 points vers 07h27 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,3%, contre 0,13% pour le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,13%, l'EuroStoxx 50 0,19% et le Stoxx 600 0,17%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street hésitante, le Dow Jones progressant de 0,16%, contre 0,13% pour le Standard & Poor's 500 et un Nasdaq stable. L'inflation aux Etats-Unis publiée jeudi a légèrement surpris à la hausse, s'affichant en progression de 3,7% sur un an contre 3,6% attendu. La résistance des coûts du logement inquiète les investisseurs, alors que ce poste de dépense, habituellement sensible aux hausses de taux, a été évoqué par la Fed comme risque potentiel d'inflation. Cette surprise complique la décision de novembre pour la banque centrale, qui commence par ailleurs à s'inquiéter de l'impact de ses hausses de taux sur l'économie américaine, mais les marchés demeurent confiants que les taux demeureront stables d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, les données d'inflation en Chine, publiées vendredi, ont montré une dynamique des prix atones, ce qui inquiète sur la vigueur de la demande dans la deuxième économie mondiale. Aux valeurs, Sartorius est en recul de 11,56% après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge de revenus pour l'année. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)