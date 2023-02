L'Europe devrait repartir à la baisse avec les craintes macroéconomiques

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques sur fond de regain des inquiétudes sur l'inflation, l'évolution de l'économie et des taux d'intérêt. D'après les premières indications disponibles, le Dax à Francfort devrait perdre à l'ouverture 0,75%, le FTSE 100 à Londres 0,38% et l'indice EuroStoxx 50 0,56%. Les rendements obligataires américains à court terme évoluent à un sommet de près d'un mois, le deux ans, le plus sensible aux changements d'anticipations sur les taux d'intérêt et l'inflation, ayant touché jeudi un plus haut depuis le 6 janvier à 4,514%. "L'inflation se calme-t-elle? C'est vraiment la question centrale pour cette année", s'est demandé Thomas Barkin, le président de la Fed de Richmond. Selon lui, le ralentissement observé jusqu'à présent résulte surtout de la baisse des prix des biens. Les préoccupations macro-économiques sont au coeur des interrogations des marchés depuis la publication des chiffres mensuels des créations d'emplois aux Etats-Unis, ressortis nettement supérieurs aux attentes. La statistique des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, publiée jeudi, n'a pas permis de rassurer puisque la moyenne mobile sur quatre semaines a montré une baisse à 189.250 contre 191.750 précédemment. Cela confirme le dynamisme du marché de l'emploi alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) cherche à freiner la demande pour juguler l'inflation. Le directeur général de JPMorgan Chase, première banque américaine, a jugé prématuré de crier victoire dans la lutte contre l'inflation, estimant que les taux d'intérêt de la Fed pourraient monter au-dessus de 5% si les prix élevés persistent. Les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis seront publiés mardi prochain. En Europe, où les mêmes interrogations sur l'inflation, la conjoncture et les taux aliment les débats, les investisseurs suivront ce vendredi la première estimation du produit intérieur brut (PIB) britannique au quatrième trimestre 2022. Le consensus Reuters prévoit une croissance nulle d'un trimestre à l'autre et un ralentissement à 0,4% sur un an après respectivement une contraction de 0,3% en rythme trimestriel et une expansion de 1,9% en rythme annuel au troisième trimestre. L'Oréal a enregistré une croissance de ses ventes à données comparables de 8,1% au quatrième trimestre, un peu plus lente que celle des trois mois précédents, la solidité de la demande aux États-Unis et en Europe ayant contribué à compenser l'impact des perturbations dues au COVID-19 en Chine. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse jeudi avec la hausse du rendement des bons du Trésor américain qui a fait oublier de solides résultats de sociétés et pesé sur les gains initiaux liés au regain d'optimisme à l'égard de la politique de la Fed. L'indice Dow Jones a cédé 0,73%, ou 249,13 points, à 33.699,88 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 36,36 points, soit 0,88%, à 4.081,50 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 120,94 points (1,02%) à 11.789,58 points. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain de 0,31% à 27.670,98 points et le Topix, plus large, a avancé de 0,1% à 1.986,96 points. En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,3% et le CSI 300 cède 0,58%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) s'est contracté de 0,91% et devrait accuser une perte hebdomadaire de 1,36 après un repli de 1,16% la semaine précédente. Côté statistiques, les prix à la production en Chine ont baissé plus que prévu en janvier, avec un indice PPI en repli de 0,8% en rythme annuel, après une baisse de 0,7% le mois précédent. L'indice des prix à la consommation (CPI) a de son côté progressé de 2,1% en rythme annuel, après une hausse de 1,8% en décembre. CHANGES L'indice dollar qui mesure les fluctuations du billet vert par rapport à un panier de devises de référence progresse de 0,097%, se rapprochant de son sommet depuis le 6 janvier touché mardi à 103,96 points. L'euro baisse de 0,12%, à 1,0723 dollar. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable vendredi dans les échanges à Tokyo, s'affichant à 3,67% et celui à deux ans se traite à 4,49%,après leur forte hausse de la veille. PÉTROLE Les cours pétroliers reculent légèrement vendredi mais s'acheminent vers un gain hebdomadaire, le marché continuant d'osciller entre les craintes d'une récession aux Etats-Unis et les espoirs d'une forte reprise de la demande en Chine. Le Brent cède 0,12% à 84,40 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,26% à 77,86 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)