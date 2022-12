L'Europe devrait ouvrir en baisse après la surprise de la BoJ

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et de Tokyo en raison des incertitudes sur les politiques monétaires menées par les grandes banques centrales, notamment celle du Japon qui a surpris en modifiant sa stratégie de contrôle de la courbe des taux.

Les contrats à terme donnent un recul de 0,68% pour le CAC 40 parisien, de 0,95% pour le Dax à Francfort, de 0,62% pour le FTSE à Londres et de 0,94% pour l'EuroStoxx 50.

Contre toute attente, la Banque du Japon (BoJ) a assoupli ses instruments monétaires à l'issue de sa réunion de deux jours, en élargissant à 0,5% la fourchette de fluctuation qu'elle tolère sur les rendements des emprunts d'Etat à dix ans.

L'institution justifie ce changement surprise de stratégie par une volonté d'"améliorer le fonctionnement du marché", alors qu'elle maintient depuis plusieurs années une politique ultra-accommodante contrairement à nombre de ses homologues engagées dans une remontée de leurs taux face à l'inflation.

"La Banque du Japon a provoqué un véritable choc sur les marchés après avoir révisé de manière inattendue sa politique de contrôle de la courbe des taux, signalant que le dernier pays développé à maintenir des taux d'intérêt très bas se rapproche de la normalisation de sa politique", a déclaré John Plassard chez Mirabaud.

L'indice Nikkei à la Bourse de Tokyo a fini la journée en repli de 2,46%, à son plus bas niveau depuis environ deux mois.

A WALL STREET

La Bourse de New York a reculé lundi pour une quatrième séance consécutive alors que les investisseurs ont évité de prendre des risques, continuant de s'inquiéter d'une possible récession provoquée par les mesures de resserrement monétaire de la Fed.

L'indice Dow Jones a cédé 0,49% à 32.757,54 points, le S&P-500 a perdu 0,90%, à 3.817,66 points, et le Nasdaq Composite a reculé de 1,49% à 10.546,03 points.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les services de communication et les technologies ont fini en baisse, respectivement de 2,2% et 1,4%.

Les géants technologiques comme Apple (-1,6%), Amazon (-3,35%) et Microsoft (-1,73%) ont lourdement pesé sur le marché.

Meta Platforms a perdu 4,1% après que la Commission européenne a indiqué qu'elle pourrait sanctionner financièrement la maison-mère de Facebook à hauteur de 10% de son chiffre d'affaires annuel si une infraction aux règles de concurrence de l'Union européenne était prouvée.

Les contrats à terme signalent pour le moment un repli à l'ouverture de 0,37% à 0,81%.

EN ASIE

En Chine, ce sont les préoccupations liées à l'augmentation des cas de COVID-19 qui dominent à nouveau. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations a reculé de 1,7% et le SSE Composite de Shanghaï de 1,1%

CHANGES/TAUX

Le yen bondit de 2,69% face au dollar, au plus haut depuis mi-août, après la décision surprise de la BoJ de revoir sa politique de contrôle de la courbe des taux.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etats japonais à dix ans grimpe à 0,406%, évoluant au plus haut depuis 2015.

Dans son sillage, le dix ans américain gagne près de huit points de base à 3,6602% et le dix ans allemand, à 2,263%, est au plus haut depuis six semaines.,

Face à un panier de devises internationales, le dollar recule de -0,4% mais l'euro se replie légèrement, à 1,0601 dollar.

PÉTROLE

Le marché du pétrole affiche une légère progression avec le recul du dollar: le Brent gagne 0,31% à 80,05 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'octroie 0,43% à 75,51 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)