L'Europe déjà attendue dans le vert pour démarrer l'année 2024

par Blandine Henault PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture de la première séance de l'année 2024, poursuivant le rallye de la fin 2023 sur des anticipations de premières baisses des taux des banques centrales dans les mois à venir. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,48% pour le CAC 40 parisien, de 0,33% pour le Dax à Francfort, de 0,09% pour le FTSE à Londres et de 0,52% pour le Stoxx 600. En 2023, le CAC 40 a grimpé de 16,51% et le Dax a bondi de 20,3%, leur meilleure performance annuelle depuis 2006. Le STOXX 600 s'est adjugé 12,74%, sa meilleure année depuis 2012, tandis que le FTSE a gagné 3,78%, sa plus forte progression annuelle depuis 2007. L'indice MSCI des actions mondiales exprimé en dollars a bondi l'an dernier de 20,09%, sa meilleure performance annuelle en dix ans. "Nous pourrions voir les actions poursuivre leur joyeuse ascension et nous devons rester ouverts à toutes les possibilités", estime Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, qui souligne néanmoins les risques liés à la réduction des liquidités et aux signes d'une éxubérance généralisée. Les investisseurs seront attentifs dès cette semaine aux indicateurs économiques qui conforteront ou non les anticipations de premières réductions des taux d'intérêt par les grandes banques centrales cette année, à commencer par la Réserve fédérale américaine (Fed). Sont attendus dans la matinée les indicateurs PMI manufacturiers définitifs en Europe pour le mois de décembre, avant l'inflation en zone euro pour décembre et le rapport mensuel sur l'emploi américain pour le même mois prévus vendredi. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en légère baisse vendredi pour conclure une année 2023 qui a été également faste pour les indices américains. L'indice Dow Jones a cédé 0,05% à 37.689,54 points, mais a grimpé de 13,7% sur l'ensemble de 2023, sa meilleure performance annuelle depuis 2006. Le S&P-500 a perdu 0,28% à 4.769,83 points mais bondi de 24,23% l'an dernier, sa plus forte progression en deux ans. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,56% à 15.011,35 points mais affiche un gain de 43,4% sur 2023, sa meilleure performance depuis 2020. Les contrats à terme sur les trois indices signalent pour l'heure une ouverture quasiment inchangée mardi. EN ASIE La Bourse de Tokyo est fermée ce mardi en raison d'un jour férié. Son indice principal, le Nikkei, a gagné 28,24% en 2023, sa meilleure année depuis 2005. En Chine, les indices actions ont reculé mardi après avoir enchaîné trois séances consécutives de hausse. Le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a perdu 1,3% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai a abandonné 0,43%. Les deux indices ont reculé respectivement de 11,37% et de 3,7% l'an dernier sur fond de déception sur la croissance économique de la Chine. Selon l'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/S&P Global et publié mardi, l'activité manufacturière en Chine a accéléré en décembre à la faveur d'une consolidation de la production et des nouvelles commandes. Ces données contrastent avec l'enquête officielle publiée dimanche, laquelle indique un ralentissement plus important qu'anticipé de l'activité manufacturière le mois dernier. A Hong Kong, le Hang Seng recule de 1,83% après avoir abandonné 13,82% en 2023. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans progresse de plus de six points de base mardi, à 3,9219%. Il avait atteint en octobre un pic à plus de 5%, au plus haut depuis 2007, avant de chuter dans les deux derniers mois de l'année avec la pause observée par les grandes banques centrales sur leur taux d'intérêt, favorisée par un reflux de l'inflation, ce qui a alimenté les anticipations de baisses cette année. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans avance de près de quatre points, à 2,071%, après un pic à plus de 3% début octobre, qui marquait un plus haut depuis 2011. CHANGES Le dollar, qui gagne mardi 0,15% face à un panier de devises de référence, a connu à l'instar des rendements américains un net recul sur la fin d'année. L'"indice dollar" a perdu 3% sur l'ensemble de 2023. De son côté, l'euro, qui évolue autour de 1,103 dollar mardi, a progressé de plus de 3% l'an dernier. Signe de l'appétit continu pour le risque, le bitcoin a grimpé mardi au-delà des 45.000 dollars, pour la première fois depuis avril 2022. La plus célèbre des cryptomonnaies a bondi de 156% l'an dernier, sa meilleure performance annuelle en trois ans, mais reste loin de son record historique à 69.000 dollars touché en novembre 2021. Les investisseurs restent dans l'attente de la décision du régulateur boursier américain sur l'éventuelle approbation de fonds indiciels ETF directement adossés au bitcoin. PÉTROLE Les cours du brut grimpent mardi pour leur première session de l'année, soutenus par des craintes de perturbations de la production au Moyen Orient en raison des tensions en mer Rouge. Ils profitent aussi des espoirs de mesures de soutien à l'économie en Chine, premier pays importeur au monde. Le baril de Brent de la mer du Nord gagne 1,83% à 78,45 dollars et celui du brut léger américain (WTI) avance de 1,63% à 72,82 dollars. Les deux références ont reculé respectivement de 10,3% et de 10,73% l'an dernier, en dépit des réductions de production opérés par les pays de l'Opep+. (Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution de Rae Wee à Singapour)