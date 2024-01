L'Europe dans le vert pour la première séance de 2024

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont démarré mardi l'année 2024 en hausse, toujours portées par l'optimisme ambiant sur de premières baisses des taux d'intérêt des grandes banques centrales dans les mois à venir. À Paris, le CAC 40 gagne 0,45% à 7.576,99 points vers 08h10 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,14% et à Francfort, le Dax avance de 0,55%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,36%, le FTSEurofirst 300 de 0,2% et le Stoxx 600 de 0,32%. Les investisseurs seront attentifs à la publication plus tard dans la matinée des indices PMI définitifs manufacturiers en zone euro pour le mois de décembre. En attendant, la tendance est portée par le secteur pétrolier (+1,35%), qui monte avec les cours du brut. A Paris, TotalEnergies gagne plus de 2%, en tête du CAC 40. Danone avance de 0,28% après avoir annoncé la cession de ses activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis. Valeo bondit de 3,48% à la suite de la nomination d'un nouveau directeur financier et dans un contexte favorable aux valeurs automobiles. A Amsterdam, ASML recule de 1,42% après avoir annoncé que le gouvernement néerlandais avait révoqué partiellement sa licence d'exportation pour l'envoi de certains équipements de fabrication de puces électroniques vers la Chine. (Rédigé par Blandine Hénault)