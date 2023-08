L'Europe dans le vert, la "tech" profite des annonces de Nvidia

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance jeudi, tirées par le compartiment de la technologie après les résultats et prévisions record de Nvidia. À Paris, le CAC 40 gagne 0,95% à 7.315,78 points à 07h25 GMT . À Londres, le FTSE 100 prend 0,79% et à Francfort, le Dax avance de 0,82%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,01%, le FTSEurofirst 300 de 0,91% et le Stoxx 600 de 0,82%. L'indice STOXX 600 de la technologie grimpe de 1,45% dans la foulée de Nvidia dont les résultats trimestriels et la prévision de chiffre d'affaires ont dépassé toutes les attentes. Le concepteur de puces, dont le titre a grimpé de 9% dans les transactions électroniques après la publication des résultats, est le principal bénéficiaire de l'essor de ChatGPT et d'autres applications d'intelligence artificielle (IA) générative, qui sont pratiquement toutes alimentées par ses processeurs graphiques. En Europe, les fabricants de semi-conducteurs sont recherchés comme ASM International (+2,7%), BE Semiconductor (+2,6%) et STMicroelectronics (+1,76%). La plus forte hausse sectorielle revient néanmoins à l'immobilier (+2,04%), favorisé par le repli des rendements obligataires. À Paris, Air Liquide (+2,1%) est en tête du CAC 40 après le relèvement de recommandation de Berenberg à "achat". (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)