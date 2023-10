L'Europe dans le vert avec la baisse de l'inflation et des rendements

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mardi en début de séance, soutenues par le repli des rendements obligataires après des indicateurs d'inflation montrant un ralentissement de la hausse des prix en Europe. À Paris, le CAC 40 gagne 0,51% à 6.860,19 points vers 08h45 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,1% et à Francfort, le Dax avance de 0,47%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,47%, le FTSEurofirst 300 de 0,16% et le Stoxx 600 de 0,4%. L'inflation en France a nettement ralenti en octobre, confirmant une tendance aussi perceptible en Allemagne et en Espagne et qui devrait être confirmée dans les chiffres pour la zone euro attendus à 10h00 GMT. Ce ralentissement de la hausse des prix s'accompagne d'une moindre activité économique, avec une croissance de seulement 0,1% en France au troisième trimestre et une contraction de 0,1% pour l'Allemagne sur la même période. Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro sera connu à 10h00 GMT; les économistes attendent une croissance de 0,2% dans le bloc européen. Aux valeurs, Thales abandonne 4,1% après une déception sur le carnet de commandes au troisième trimestre, tandis que les performances de Bouygues sont saluées (+5,3%). Le secteur pétrolier (-1,57%) souffre du repli de BP (-5%) après ses résultats trimestriels. A l'inverse, le compartiment immobilier gagne 2,2% à la faveur de la baisse des rendements obligataires. (Rédigé par Blandine Hénault)