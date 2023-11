L'Europe dans le vert avec l'énergie en attendant les "minutes" de la BCE

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes, tirées notamment par le rebond du compartiment de l'énergie, sont en légère hausse jeudi à la mi-séance dans un marché relativement calme en l'absence de Wall Street, qui est fermée pour la journée en raison de la fête de Thanksgiving et ne rouvrira vendredi que pour une session écourtée. À Paris, le CAC 40 avance de 0,22% à 7.276,4 points vers 11h20 GMT. À Francfort, le Dax s'octroie 0,12%. A Londres, le FTSE, pénalisé notamment par le compartiment de l'immobilier, abandonne 0,11%. A Amsterdam, l'indice AEX est stable (0,05%) malgré la victoire du Parti pour la liberté (PVV) d'extrême-droite de Geert Wilders aux élections législatives néerlandaises. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 grignote 0,06% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,11%. Le Stoxx 600, qui a touché mercredi un sommet de deux mois, prend encore 0,09%. Après la publication mardi soir du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), jugé sans surprise, les investisseurs attendent celui de la Banque centrale européenne (BCE), prévu à 12h30 GMT. Il devrait conforter le scénario de la fin de la remontée des taux d'intérêt en zone euro alors que les traders tablent désormais sur une baisse du coût du crédit dans le bloc dès le mois d'avril, sur fond de crainte d'une récession. Au regard des indices PMI publiés ce jeudi, l'activité en zone euro dans le secteur privé est restée dans le rouge en novembre, ce qui suggère que l'économie du bloc se contractera à nouveau ce trimestre alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses. En Grande-Bretagne l'activité a en revanche renoué avec la croissance en novembre, ce qui pourrait remettre en cause l'espoir d'une baisse rapide des taux de la Banque d'Angleterre (BoE). VALEURS EN EUROPE La tendance positive en Europe est emmenée par le compartiment du pétrole et du gaz qui rebondit de 0,88% après deux sessions dans le rouge. TotalEnergies prend 1,22% et BP 1,46%. Dans l'actualité des sociétés cotées, Stellantis est dans le vert (+0,29%) après l'annonce du rachat par le constructeur franco-italo-américain pour près d'un milliard d'euros d'actions à son partenaire chinois Dongfeng. Le spécialiste de la viande de volaille LDC bondit de 4,28% après le relèvement de ses prévisions annuelles à la suite d'un bénéfice net supérieur aux attentes au premier semestre de son exercice. Novo Nordisk, première capitalisation européenne, avance de 0,54% après l'annonce d'un investissement de 2,1 milliards d'euros en France pour stimuler la production de médicaments contre l'obésité. Côté baisse, Virgin Money cède 3,82% en raison d'un bénéfice annuel inférieur au consensus, tandis que le groupe espagnol de services aux collectivités Endesa abandonne 2,66% après l'abaissement de sa prévision de bénéfice pour cette année. TAUX Le rendement du Gilt britannique à dix ans est en hausse de plus de huit points de base, à 4,239%, après la publication des indices PMI. Le deux ans bondit lui de près de 12 points, à 4,729%, alors que les marchés ont réduit à environ 50% la probabilité d'une baisse des taux de la BoE pour la réunion d'août. Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, progresse d'environ trois points, à 2,6%. CHANGES L'euro monte jeudi, pour la première fois en une semaine, après les indices PMI qui donnent à penser que le ralentissement de l'économie du bloc pourrait commencer à s'atténuer. Les échanges sur les devises sont cependant volatils alors que les marchés sont fermés aux Etats-Unis et au Japon. La monnaie unique européenne s'affiche à 1,0914 dollar, en hausse de 0,25%. La livre sterling grimpe de 0,41% à 1,2543 dollar, regagnant une partie du terrain perdu mercredi à la suite de la présentation du budget britannique qui prévoit une croissance bien inférieure aux prévisions antérieures. La couronne suédoise cède 0,35% à 11,45 face à l'euro après la décision de la Riksbank, la banque centrale de Suède, de laisser son principal taux directeur inchangé, à 4,00%. PÉTROLE Les cours pétroliers reculent encore jeudi, toujours pénalisés par le report inattendu au 30 novembre de la réunion de l'Opep+, alimentant les spéculations selon lesquelles l'organisation pourrait ne pas réduire davantage ses quotas de production l'an prochain en raison des divergences entre ses membres. Le Brent reflue de 0,94% à 81,19 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,87% à 76,43 dollars. PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 23 NOVEMBRE (Rédigé par Claude Chendjou)