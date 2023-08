L'Europe dans le vert avant les PMI

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance, encouragées par l'orientation positive des futures de Wall Street avant la publication des indices d'activité PMI pour le mois d'août. À Paris, le CAC 40 gagne 0,4% à 7.269,82 points vers 07h07 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,18% et à Francfort, le Dax avance de 0,39%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,39%, le FTSEurofirst 300 de 0,65% et le Stoxx 600 de 0,39%. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'activité du secteur privé demeure en contraction au mois d'août dans la zone euro, en raison des difficultés du compartiment manufacturier alors que les services ralentissent. Aux valeurs, Société générale (+2%) est en tête du CAC 40 après le relèvement du conseil de Morgan Stanley à "surpondérer". (Rédigé par Blandine Hénault)