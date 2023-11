L'Europe dans le vert après la Fed, Atos grimpe

L'Europe dans le vert après la Fed, Atos grimpe













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance jeudi, après le statu quo de la Réserve fédérale sur ses taux qui alimente un regain d'appétit pour les actifs risqués. À Paris, le CAC 40 gagne 0,83% à 6.990,00 points vers 08h10 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,28% et à Francfort, le Dax avance de 0,82%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,86%, le FTSEurofirst 300 de 0,67% et le Stoxx 600 de 0,8%. Aux valeurs, Atos grimpe de 10,5% après la prise de participation de près de 10% de la société Onepoint au capital du groupe. Les investisseurs suivront dans la matinée des indices PMI définitifs pour octobre avant les annonces de la Banque d'Angleterre à la mi-journée. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)