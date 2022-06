L'Europe dans le rouge avant la BCE, rebond attendu à Wall Street

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse jeudi alors que les Bourses européennes évoluent dans le rouge à mi-séance avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) qui pourrait donner aux investisseurs davantage d'indications sur le début de son resserrement monétaire prévu en juillet.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en progression de 0,5% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500, tandis que le Nasdaq pourrait gagner 0,6%.

À Paris, le CAC 40 recule de 0,09% à 6.442,83 points vers 11h25 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,45% et à Londres, le FTSE abandonne 0,39%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 fléchit de 0,38%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,2% et le Stoxx 600 de 0,37%.

Face à une inflation record, la Banque centrale européenne (BCE) devrait confirmer ce jeudi l'arrêt ce mois-ci de son programme d'achats d'obligations sur les marchés et le relèvement en juillet de ses taux, prélude à un cycle de hausses qui doit permettre à l'institution de ramener le coût du crédit en territoire positif d'ici fin septembre.

Des incertitudes demeurent toutefois sur l'ampleur de la première hausse, qui pourrait culminer à un demi-point selon certains analystes, alors que la BCE se lance avec retard, par rapport aux autres grandes banques centrales, dans un resserrement monétaire.

Les marchés monétaires tablent jeudi sur des augmentations de taux de 135 points de base d'ici à la fin de l'année et de 75 points d'ici septembre. Le communiqué de la BCE sera publié à 11h45 GMT et sera suivi 45 minutes plus tard d'une conférence de presse de Christine Lagarde, la présidente de l'institution.

Aux Etats-Unis, où l'inflation est également un sujet de préoccupation, les chiffres mensuels des prix à la consommation seront publiés vendredi et devraient permettre, eux aussi, d'en savoir un peu plus sur la trajectoire du resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui se réunit les 14 et 15 juin.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, la tendance négative est dominée par le compartiment de l'immobilier (-1,3%) dans un contexte d'anticipation de remontée des taux tandis que de l'autre côté du spectre, l'énergie (+0,3%) progresse encore dans le sillage de la flambée récente des cours pétroliers.

TotalEnergies avance de 0,3% après le relèvement de la recommandation de Credit Suisse sur la valeur à "surperformance" alors que l'indice sectoriel du pétrole et du gaz a atteint un sommet de trois ans et demi.

EDF bondit de 6,1% en réaction à une information des Echos selon laquelle une nationalisation du groupe figure parmi les priorités du nouveau gouvernement après les élections législatives en France.

Kering (-0,4%) est dans le rouge après la présentation aux investisseurs de ses ambitions à moyen terme, certains analystes attendant davantage de précisions sur la marque Gucci qui a souffert plus que ses concurrentes des restrictions sanitaires en Chine.. Le secteur du luxe est en outre pénalisé par l'annonce jeudi de nouvelles mesures de confinement dans certains quartiers de Shanghaï.

Richemont et LVMH cèdent respectivement 1,4% et 0,8%.

Ailleurs en Europe, Beiersdorf, le fabricant de la crème Nivea, bondit de 6,5% après la présentation de ses objectifs à moyen terme, tandis que British American Tobacco recule de 1,3%, le groupe ayant annoncé toujours travailler au transfert de ses activités en Russie.

Credit Suisse, qui a émis mercredi un avertissement sur ses résultats, perd 1,3% en raison de doutes sur une rumeur de projet d'acquisition de la banque helvétique par State Street.

TAUX

Les rendements obligataires en Europe varient peu avant la réunion de la BCE: celui du Bund allemand à dix ans s'affiche à 1,356% après avoir touché brièvement un sommet de près de huit ans à 1,373%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans se maintient au-dessus du seuil symbolique de 3%, à 3,0197%.

CHANGES

L'euro se maintient à un plus haut de sept ans et demi face au yen, à 142,76, reflet des divergences de politiques monétaires attendues entre la BCE et la Banque du Japon.

Contre le dollar, la monnaie unique européenne est stable à 1,0716.

L'indice mesurant les fluctuations du billet vert face aux autres grandes devises, quant à lui, recule de 0,14%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers restent proches de leur sommet de trois mois malgré l'annonce de nouvelles restrictions sanitaires dans certains quartiers de Shanghai. La hausse plus importante que prévu des exportations chinoises en mai offre cependant un peu de soutien au marché pétrolier..

Le Brent recule de 0,05% à 123,46 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,16% à 121,92 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par)