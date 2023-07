L'Europe continue de profiter de l'optimisme sur les taux américains

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont orientées en hausse prudente jeudi en matinée, continuant de bénéficier de l'optimisme sur la fin prochaine du cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) au regard des derniers chiffres sur l'évolution des prix à la consommation dans le pays. À Paris, le CAC 40 prend 0,11% à 7.340,84 points vers 07h35 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,01% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,03%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,12%, le FTSEurofirst 300 de 0,12% et le Stoxx 600 de 0,15%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,24% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,48% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance où l'indice phare des valeurs technologiques a progressé de plus de 1%. L'appétit pour le risque sur les marchés est alimenté par les données publiées mercredi par le département américain du Travail qui ont montré que la hausse des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis avait ralenti en juin, au rythme le plus faible depuis plus de deux ans. Les investisseurs attendent désormais les chiffres des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis, prévus à 12h30 GMT, pour conforter ou non cette perspective. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans qui a cédé mercredi 12 points de base, recule encore jeudi de 2,5 points, à 3,8201%. La même tendance s'observe sur le Bund allemand de même échéance qui reflue de près de cinq points, à 2,474%. En Bourse, le compartiment européen des nouvelles technologies (+0,75%) enregistre la meilleure performance du Stoxx 600. Aux valeurs, à Paris, Casino plonge de 4,46% après une révision à la baisse de son estimation de ventes pour le deuxième trimestre, ce qui a conduit le distributeur à demander aux candidats à sa reprise de présenter leurs offres révisées de restructuration d'ici vendredi 19h00 GMT. Son concurrent Carrefour prend 0,78% après avoir conclu un accord avec le groupe Louis Delhaize en vue de l'achat des enseignes Cora et Match en France. Sur le SBF 120, Orpea recule de 1,44% après un abaissement de ses perspectives pour cette année. Ailleurs en Europe, Swatch Group bondit de 4,8% à la faveur de ventes record au premier semestre, tandis que Barry Callebaut, fournisseur d'unilever et de Nestlé perd 1,47%, après l'annonce d'une baisse de ses ventes en volume sur neuf mois. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)