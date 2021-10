L'Europe continue de monter, Publicis en tête du CAC 40

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en hausse en début de séance jeudi après la tendance positive la veille à Wall Street, mettant temporairement de côté les craintes liées à l'inflation et à la politique monétaire alors que la saison des résultats va progressivement gagner en intensité.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,54% à 6.632,91 points à 07h55 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,46% et à Francfort, le Dax avance de 0,52%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,77%, le FTSEurofirst 300 de 0,54% et le Stoxx 600 de 0,67%.

Les marchés européens poursuivent ainsi sur leur lancée de la veille, ignorant les derniers chiffres de l'inflation en Chine, qui montrent la plus forte augmentation des prix à la production depuis le début de la série statistique en 1996 et les "minutes" de la Réserve fédérale, qui suggèrent que cette dernière devrait entamer le resserrement de sa politique monétaire d'ici la fin de l'année.

Les investisseurs suivront à 12h30 GMT la publication des statistiques des prix à la production et celles des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, sans oublier une série de résultats dans le secteur bancaire avec notamment Bank of America et Morgan Stanley.

En Europe, hormis le secteur de la santé (-0,01%), tous les compartiments évoluent en territoire positif. Celui des ressources de base affiche un gain d'environ 2%, devant celui de la technologie (+1,8%).

Plus forte progression du CAC 40, Publicis gagne 3,09% après avoir revu à la hausse ses objectifs pour 2021 pour la deuxième fois depuis le début de l'année à la suite de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

Les fabricants européens de semi-conducteurs comme ASML (+2,84%) et STMicroelectronics (+1,56%) profitent de la publication du géant taïwanais TSMC, qui a affiché une hausse de 13,8% de son bénéfice trimestriel grâce à l'explosion de la demande.

Lanterne rouge du SBF 120, CGG abandonne 4,26% en raison de la dégradation de la recommandation de Société générale à "conserver".

"Même si les résultats des troisième et quatrième trimestres devraient être solides, CGG semble fragile car il doit réinventer une activité principalement liée au pétrole", écrivent les analystes, ajoutant qu'une "dette élevée aide rarement" dans ce type de situation.

