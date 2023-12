L'Europe consolide en clôture, Wall Street rebondit avec Micron

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi dans un mouvement de consolidation après les gains de la veille, tandis que Wall Street affichait un rebond à mi-séance, soutenue par des indicateurs confortant les anticipations des marchés sur une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine l'an prochain. À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,16% à 7.571,4 points. Le Footsie britannique et le Dax allemand ont tous deux abandonné 0,27%. L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,21%, le FTSEurofirst 300 de 0,24% et le Stoxx 600 de 0,22%. La tendance en Europe a été plombée par le compartiment de l'automobile (-0,82%), dans un contexte de doutes sur l'évolution de la conjoncture en zone euro, et par le secteur de l'immobilier (-0,77%), sensible aux variations sur les taux. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,45%, le Standard & Poor's 500 de 0,60% et le Nasdaq de 0,81% au lendemain d'une séance marquée par d'importants dégagements en vue de prises de bénéfices alors que le S&P-500 est proche d'un "bull market" (marché haussier). Les indices à Wall Street sont soutenus par trois indicateurs économiques qui témoignent d'un ralentissement de l'activité économique aux Etats-Unis: le produit intérieur brut (PIB) du pays au troisième trimestre a été révisé à la baisse à 4,9% en rythme annualisé, l'indice Philly Fed a reculé à -10,5 en décembre et les inscriptions au chômage ont augmenté à 205.000 la semaine dernière, signe d'une baisse des tensions sur le marché de l'emploi. L'indice des nouvelles technologiques à Wall Street prend 0,68% et celui des semi-conducteurs 2,32% à la faveur des prévisions de Micron Technology (+7,26%), qui anticipe un chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des attentes. Dans son sillage, Nvidia AMD, Qualcomm et Intel avancent de 1,10% à 1,83%. VALEURS EN EUROPE Axa (+0,51%) a terminé dans le vert à la faveur d'un accord de réassurance sur un portefeuille d'assurance vie. Commerzbank a progressé de 1,33%, la banque allemande ayant reçu l'autorisation de la BCE pour racheter jusqu'à 600 millions d'euros de ses actions. Philips a cédé 2,51%, la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire aux Etats-Unis, ayant classé le rappel de ses appareils d'imagerie médicale dans la catégorie des incidents les plus graves. CHANGES Le dollar recule de 0,52% face à un panier de devises internationales à la veille de la publication de l'indice PCE des prix aux Etats-Unis, mesure privilégiée de l'inflation par la Fed. L'euro se traite à 1,0989 dollar (+0,47%) et la livre sterling à 1,2667 dollar (+0,24%). TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini en repli de 2,3 points à 1,965%, au plus bas depuis mars, et celui à deux ans en baisse de 2,4 points, à 2,457%. Les marchés ont fait fi des propos de Luis de Guindos, le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), qui a jugé prématuré d'évoquer une baisse de taux. Aux Etats-Unis, les rendements de ces deux échéances sont globalement stables, respectivement à 3,8788% et 4,3473%. PÉTROLE Le pétrole reflue avec la hausse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, tandis que l'Angola a annoncé jeudi sa décision de se retirer de l'Opep sur fond de désaccord entre les pays membres sur de nouvelles réductions de la production d'or noir. Le Brent perd 1,04% à 78,87 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,15% à 73,37 dollars. A SUIVRE VENDREDI: (Rédigé par Claude Chendjou)