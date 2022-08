L'Europe confrontée à sa pire sécheresse en 500 ans

par Philip Blenkinsop

BRUXELLES (Reuters) - L'Europe semble affronter sa pire sécheresse depuis au moins 500 ans, avec deux tiers du continent en état d'alerte ou d'avertissement, ce qui affecte le transport fluvial, la production d'électricité et les rendements de certaines cultures, montre mardi une étude du Centre commun de recherche de la Commission européenne et fondée sur les travaux de l'Observatoire européen de la sécheresse (OED).

Ce rapport du mois d'août indique que 47% de l'Europe est en état d'avertissement de sécheresse, caractérisé par un manque d'humidité des sols, et 17% du territoire est en état d'alerte, ce qui signifie que la végétation et les cultures sont impactées.

"La grave sécheresse qui touche de nombreuses régions d'Europe depuis le début de l'année s'est encore étendue et aggravée au début du mois d'août", peut-on lire dans le rapport.

La zone Europe occidentale-Méditerranée devrait connaître des conditions climatiques plus chaudes et plus sèches que la normale jusqu'en novembre.

Une grande partie de l'Europe a enregistré des semaines de températures caniculaires cet été, alimentant une sécheresse exceptionnelle et des incendies sans précédent.

La sécheresse actuelle semble être la plus sévère depuis au moins 500 ans, en supposant que les données définitives disponibles à la fin de la saison confirment cette évaluation préliminaire, a annoncé la Commission dans un communiqué.

Les prévisions actuelles de rendement pour le maïs, le soja et le tournesol au niveau de l'UE sont inférieures respectivement de 16%, 15% et 12% à la moyenne sur cinq ans.

La production d'hydroélectricité et la navigation fluviale, dont le transport de marchandises et de matières premières, ont été impactées par le manque de précipitations qui concerne quasiment la totalité des cours d'eau.

L'OED a indiqué que les pluies de la mi-août avaient atténué la sécheresse par endroits mais que dans certaines régions, elles avaient été accompagnées de fortes tempêtes occasionnant des dommages supplémentaires.

(Reportage Philip Blenkinsop, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)