L'Europe commence le semestre dans le vert en attendant les PMI

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en légère hausse lundi en matinée pour la première séance du trimestre et du semestre dans un contexte d'appétit prudent pour le risque après les récents indicateurs économiques jugés rassurants. À Paris, le CAC 40 prend 0,2% à 7.414,62 points vers 07h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,27% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,27%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,33%, le FTSEurofirst 300 de 0,35% et le Stoxx 600 de 0,22%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une ouverture stable pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 et une hausse de 0,13% pour le Nasdaq. Ce dernier indice, à forte composante technologique, a affiché sur l'ensemble des six premiers mois de l'année, sa plus forte progression en 40 ans pour un premier semestre, tiré par des valeurs comme Apple dont la capitalisation a de nouveau franchi la barre des 3.000 milliards de dollars vendredi. Tesla, une autre valeur de croissance, est indiquée en hausse de 4,3% à la Bourse de Francfort, le constructeur automobile ayant annoncé dimanche un nombre record de livraison de véhicules au deuxième trimestre. Le segment technologique est porté par le reflux des rendements obligataires à la suite de la publication vendredi de l'indice PCE des prix aux Etats-Unis, très suivi par la Fed, qui montre un ralentissement marqué de l'inflation en juin sur un an, à 3,8%. Ce ralentissement a lieu alors que l'économie américaine continue d'afficher un surprenant dynamisme au regards des derniers indicateurs, ce qui éloigne le spectre d'une récession brutale. La publication prévue dans la journée des indicateurs mensuels de l'activité manufacturière aux Etats-Unis et en Europe seront à cet égard particulièrement suivi. Sur les marchés d'actions en Europe, la tendance positive est emmenée par les ressources de base (+1,33%) dans l'espoir de nouvelles mesures de relance en Chine, l'indice PMI manufacturier du pays, calculé par Caixin/S&P Global, ayant montré un ralentissement de l'activité en juin, à 50,5 après 50,9 en mai. A Paris, Casino dévisse de 15,13% après une demande de moratoire sur sa dette alors que la date butoir de dépôt des offres de reprise du groupe est fixée ce lundi. Generali bondit de 4,86%, l'autorité de régulation italienne des assurances ayant annoncé avoir autorisé Delfin à détenir une participation de plus de 10% dans le groupe. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)