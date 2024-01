L'Europe clôture en nette hausse avec le luxe, Wall Street hésite à mi-séance

par Augustin Turpin (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse vendredi, portées par les bons résultats de LVMH et Remy Cointreau, tandis que les données de l'inflation américaine ont conforté les espoirs des investisseurs d'une baisse prochaine des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 2,27% à 7.633,31 points. Le Footsie britannique progresse de 1,41% et le Dax allemand de 0,26%. L'indice EuroStoxx 50 prend 1,09%, le FTSEurofirst 300 1,1% et le Stoxx 600 1,08%. Les données publiées vendredi par le département du Commerce américain ont montré que les prix à la consommation ont augmenté modérément en décembre dernier, maintenant l'augmentation annuelle de l'inflation sous le seuil de 3% pour un troisième mois consécutif, ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale (Fed) de commencer à réduire ses taux. Ces données, qui signalent un allègement de la pression sur les prix, ont rassuré les investisseurs une heure avant la cloche, permettant aux indices américains de passer dans le vert vers 16h00 GMT. À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prenait 0,3%, le Standard & Poor's 500 0,2% et le Nasdaq Composite était stable. Les marchés européens, déjà portés par une série de publications de résultats trimestriels positifs et l'inflexion légèrement accommodante des commentaires de la BCE sur l'inflation jeudi, ont également accentué leurs gains en fin de séance après la publication des données américaines. Les résultats meilleurs qu'attendu de LVMH ont notamment marqué les échanges, la forte hausse du titre à la Bourse de Paris ayant entraîné le reste du secteur du luxe et des biens personnels et ménagers dans son sillage. Le compartiment des biens personnels et ménagers enregistre une hausse de 5,04% et l'indice des dix plus grandes valeurs européennes du luxe de 6,5%. VALEURS LVMH a clôturé sur une hausse de 12%, Remy Cointreau a pris 15,7%, Richemont 6,3%, Moncler 8,8%, Pernod Ricard 8%, Hermes 6% et Kering 6,7%. LES INDICATEURS DU JOUR L'indice de confiance des ménages en France a affiché une hausse en janvier, dépassant légèrement les estimations, selon l'enquête mensuelle de conjoncture de l'Insee. Les prêts bancaires aux entreprises de la zone euro ont augmenté modestement en décembre, selon les dernières données de la Banque centrale européenne (BCE), faisant espérer que la croissance du crédit commence à rebondir après une longue période d'érosion. La BCE a également indiqué dans une enquête que l'inflation dans la zone euro pourrait chuter plus rapidement que prévu cette année, car la croissance économique restera anémique. CHANGES Le dollar recule (-0,2%) face à un panier de devises de référence mais est en bonne voie pour enregistrer un gain hebdomadaire pour la quatrième semaine consécutive, tandis que l'euro gagne 0,19% à 1,0867 dollar. TAUX Les rendements obligataires en zone euro ont changé de trajectoire vendredi, enregistrant une hausse après la publication des données de l'inflation américaine. Le rendement du Bund allemand à dix ans a gagné 1,4 point de base (pb) à 2,294%. Les marchés obligataires américains progressent également, le Treasury à dix ans gagnant 0,5 pb à 4,1373%, et celui à deux ans 3,1 pb à 4,3448%. PÉTROLE Les prix du pétrole reculent légèrement mais se dirigent néanmoins vers un deuxième gain hebdomadaire consécutif, portés par les données de la croissance économique américaine et les signes d'une relance en Chine, dans un contexte toujours marqué par les conflits au Proche-Orient et les inquiétudes sur l'approvisionnement. Le Brent abandonne 0,62% à 81,92 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 0,89% à 76,67 dollars. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)