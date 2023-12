L'Europe clôture en légère hausse, Wall Street monte (un peu)

par Augustin Turpin (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse mercredi et Wall Street avançait au même moment, portées par les perspectives d'une réduction des taux d'intérêts par la Réserve fédérale américaine. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,04% à 7.571,82 points. Le Footsie britannique a pris 0,39% et le Dax allemand 0,2%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,17%, le FTSEurofirst 300 de 0,22% et le Stoxx 600 de 0,27%. Les marchés tablent sur une fin de la hausse des taux de la Fed, un optimisme justifié par les derniers indicateurs qui ont montré un recul de l'inflation et un ralentissement de l'activité aux Etats-Unis compatible avec un scénario d'atterrissage en douceur. Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les marchés financiers tablent avec une probabilité de 80% sur une baisse des taux de la Fed en mars. Tim Murray, analyste du groupe de gestion d'actifs T. Rowe Price, note qu'une grande partie de l'année a été marquée par la crainte que les hausses de taux n'entraînent l'économie dans la récession. "Heureusement, cela ne s'est pas produit, et une Fed plus dovish signifie que la probabilité d'une récession en 2024 a considérablement diminué", a-t-il déclaré. Selon les analystes, le principal risque pour les marchés réside dans une baisse moins rapide que prévue des taux. "Si les marchés boursiers mondiaux ont un talon d'Achille à l'approche de janvier 2024, c'est bien l'idée que la Fed réduira méthodiquement et régulièrement ses taux d'intérêt tout au long de l'année", a déclaré Nicholas Colas, cofondateur de DataTrek Research. VALEURS L'annonce par Maersk de son intention de faire transiter plusieurs dizaines de porte-conteneurs par le canal de Suez et la mer Rouge, malgré le risque d'attaques au large du Yémen, a entraîné une baisse de 4,65% de son action, ainsi que de ses concurrents Hapag-Lloyd (-8,20%), le groupe pétrolier Frontline (-5,70%) et le transporteur de voitures Hoegh Autoliners (-2,71%). A WALL STREET Après avoir ouvert sur une note hésitante, Wall Street affiche une légère hausse malgré l'absence de catalyseur, les valeurs technologiques à grande capitalisation ayant porté le Nasdaq en territoire positif. Les grandes capitalisations sensibles aux taux d'intérêt telles que Tesla, Amazon.com et Meta Platforms ont aidé le Nasdaq à passer en territoire positif de manière plus décisive. CHANGES Le dollar recule de 0,54%, à son plus bas niveau depuis cinq mois face à un panier de devises de référence, tiré vers le bas par les attentes d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed. L'euro gagne 0,64% à 1.1113 dollar. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans a perdu 6,9 points à 1,899%, à son plus bas niveau depuis un an, les investisseurs revenant de vacances et misant sur une forte baisse des taux d'intérêt en 2024. Aux États-Unis, les marchés obligataires américains reculent, le dix ans perdant 6,6 points de base à 3,8185%. PÉTROLE Les prix du pétrole reculent alors que les investisseurs surveillent l'évolution de la situation en mer Rouge, où les transporteurs reprennent leurs activités malgré les risques d'attaque au large du Yémen. Le Brent abandonne 1,3% à 80,02 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 1,42% à 74,5 dollars. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)