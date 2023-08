L'Europe clôture en hausse, rassurée sur la trajectoire des taux de la Fed

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, rassurées par les signaux montrant les effets sur l'économie américaine des multiples relèvements de taux d'intérêt de la Réserve fédérale. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,67% à 7.373,43 points, tandis que le Dax allemand a pris 0,88%. Le Footsie britannique s'est octroyé 1,72%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une progression de 0,76%, contre 1,0% pour le FTSEurofirst 300 et 0,97% pour le Stoxx 600. La confiance des consommateurs américains s'est brusquement dégradée en août, à un rythme plus rapide qu'anticipé par le consensus, tandis que les perspectives à court terme des consommateurs ont touché le niveau signalant qu'une récession est probable à un an. Alors que la consommation est le moteur de l'économie américaine, cette chute inattendue renforce l'hypothèse d'un ralentissement de l'activité, qui sera probablement nécessaire pour maîtriser l'inflation. Les postes ouverts au mois de juillet aux Etats-Unis sont en outre en net repli par rapport au mois précédent, un signe encourageant sur le fait que le marché du travail commence à ralentir alors qu'il a été l'un des principaux contributeurs à la dynamique des prix ces derniers mois. Les investisseurs font le pari que ces indicateurs convaincront la Réserve fédérale de ne pas relever une nouvelle fois ses taux lors de sa réunion de septembre, un scénario positif pour les actifs risqués. La prudence reste toutefois de mise, l'inflation américaine, attendue jeudi, et le rapport mensuel du département du Travail vendredi devant confirmer ou non ce scénario. VALEURS Carrefour a reculé de 4,55%, accusant la plus importante baisse du CAC 40, alors que le PDG du groupe, Alexandre Bompard, a alerté sur une baisse de la consommation en France, notamment sur les produits de première nécessité en raison des prix élevés. Le secteur des produits de base et des soins personnels a affiché la pire performance du Stoxx 600, en recul de 0,35%. NN Group a gagné 10,15%, en tête du Stoxx 600, l'assureur néerlandais ayant fait état mardi d'une amélioration de son ratio de solvabilité au premier semestre. Le secteur des ressources de base a affiché la meilleure performance du Stoxx 600 (+2,12%), soutenu par la hausse des prix du cuivre dans la perspective d'un soutien à la demande en Chine. Le Trésor italien peut prendre le contrôle total de la division de câble sous-marin de Telecom Italia (TIM), dans le cadre d'un accord avec le fonds américain KKR pour faire une offre commune sur le réseau fixe du groupe, selon un projet de décret gouvernemental. Vivendi, qui détient une participation d'environ 24% dans TIM, a progressé de 1,63% dans le sillage de l'annonce. A WALL STREET Wall Street avance après des indicateurs signalant que l'économie américaine est en phase de ralentissement. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 0,56% pour le Dow Jones, contre 1,12% pour le Standard & Poor's 500 et une avancée de 1,63% pour le Nasdaq Composite, composé de valeurs de croissance sensibles aux taux. TAUX Les rendements américains baissent nettement, les données publiées mardi faisant espérer une pause dans les hausses de taux au cours de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, en septembre. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 7,7 points de base à 4,1354%, tandis que le taux à deux ans chute de 11 pb à 4,9004%. A la clôture, le rendement du dix ans allemand affichait une baisse de 5,7 pb à 2,509%, tandis que celui du taux à deux ans cédait 2,2 pb à 3,032%. CHANGES La perspective d'une pause dans les hausses de taux de la Fed fait pression sur le dollar, qui recule de 0,37% face à un panier de devises de référence. L'euro avance de 0,27% à 1,0846 dollar. La livre sterling grignote 0,07% à 1,2612 dollar. PÉTROLE Le brut se relève modérément, partagé entre des inquiétudes sur la demande aux Etats-Unis, qui déclinerait en cas de ralentissement de l'activité, et des craintes sur l'offre, la production de brut au large de la Floride pouvant être interrompue par le passage de la tempête Idalia. Le Brent est en hausse de 0,44% à 84,79 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 0,46% à 80,47 dollars. A SUIVRE MERCREDI: (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey)