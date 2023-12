L'Europe clôture en baisse, Wall Street dans le vert à mi-séance

par Augustin Turpin (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en légère baisse jeudi, une hausse des valeurs de la santé compensant la baisse du compartiment de l'énergie, bien que les marchés semblent se diriger vers une fin d'année solide, beaucoup d'espoirs se portant sur une réduction des taux d'intérêt début 2024. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,48% à 7.535,16 points. Le Footsie britannique clôture à l'équilibre et le Dax allemand recule de 0,27%. L'indice EuroStoxx 50 cède 0,32%, le FTSEurofirst 300 0,12% et le Stoxx 600 0,1%. Le secteur de la santé a mené les gains, Novo Nordisk clôturant à +0,9% après deux baisses consécutives lors des sessions précédentes. À l'inverse, les valeurs du secteur de l'énergie ont été tirées à la baisse par la réduction des prix du brut avec la perspective d'une reprise progressive du trafic maritime en mer rouge. À Paris, TotalEnergies cède 1,7% à la clôture des échanges. A WALL STREET Les marchés américains continuent sur leur lancée haussière durent l'avant-dernière séance de l'année, l'indice de référence S&P 500 ayant approché son plus haut niveau historique, alors que les investisseurs continuent de miser sur une baisse anticipée des taux d'intérêt début 2024. Aux valeurs, Cingulate s'envole de 134% après avoir clôturé en hausse de 100% mercredi, la société biopharmaceutique ayant annoncé ce jeudi avoir reçu des directives de l'agence du médicament américaine concernant son programme clinique pour le Ctx-1301. LES INDICATEURS DU JOUR Aux États-Unis, les inscriptions au chômage ont augmenté lors de la semaine au 23 décembre, à 218.000 contre 206.000 (révisé) la semaine précédente, selon le département du Travail. CHANGES Le dollar compense ses pertes de la veille et prend 0,72% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,29% à 1,1070 dollar. TAUX L'évolution des obligations de la zone euro a été mitigée, les rendements se maintenant près de leurs plus bas niveaux plurimensuels jeudi, les marchés misant sur un cycle prochain de réduction des taux par les banques centrales. "La principale force motrice derrière les mouvements est l'attente de réductions de taux de la part des principales banques centrales", a déclaré Amanda Sundström, analyste chez SEB. Le rendement du Bund allemand à dix ans a perdu 3,6 points à 1,935%. Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor de même échéance gagnent 3,9 points de base à 3,8276%, tiré par la hausse plus importante que prévue des inscriptions au chômage. "Je pense qu'en ce qui concerne la reprise du marché des bons du Trésor, il pourrait être logique d'assister à un renversement à court terme ou à un renversement modeste", a déclaré Michael Lorizio, directeur général chez Manulife Investment Management. PÉTROLE Les prix du pétrole reculent alors que les inquiétudes concernant les perturbations du transport maritime en mer Rouge s'atténuent. Une analyse du calendrier de Maersk par Reuters a montré jeudi que le transporteur danois fera désormais passer la quasi-totalité des porte-conteneurs naviguant entre l'Asie et l'Europe par le canal de Suez et très peu contourneront l'Afrique. Le Brent abandonne 1,26% à 78,65 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 1,05% à 73,33 dollars. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)