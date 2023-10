L'Europe clôture en baisse, les rendements, la géopolitique pèsent

L'Europe clôture en baisse, les rendements, la géopolitique pèsent













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi, sur fond de reprise des tensions géopolitiques et de la hausse des rendements obligataires. À Paris, le CAC 40 a abandonné 0,91% à 6.965,99 points, tandis que le Dax allemand cédait 1,03% et le Footsie britannique 1,14%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 1,12%, contre 0,99% pour le FTSEurofirst 300 et 1,05% pour le Stoxx 600. Les tensions au Moyen Orient ne s'étaient pas apaisées mercredi à la clôture, malgré la visite du président américain Joe Biden en Israël, après le bombardement d'un hôpital de Gaza qui a poussé l'Iran et le Hezbollah à durcir le ton. Signe de la nervosité des marchés, l'or a touché un plus haut depuis début septembre au cours de la séance, tandis que le pétrole progresse, inquiet des ramifications du conflit. A la baisse de l'appétit au risque s'ajoute la reprise de la hausse des rendements obligataires, alors que les chiffres de la construction de logements aux Etats-Unis ont nettement rebondi, donnant une nouvelle preuve de la résistance de l'économie américaine aux hausses de taux. Paradoxalement, les bons résultats d'entreprises - Procter & Gamble et Morgan Stanley ont publié mercredi des résultats meilleurs qu'attendus - alimentent les inquiétudes sur la force de l'activité américaine, qui pourrait forcer la Réserve fédérale à maintenir une posture restrictive plus longtemps qu'anticipé par les marchés. Les investisseurs sont également encouragés à la prudence alors que plusieurs décisions de banques centrales seront prises dans les prochaines semaines, ce qui accroît l'importance des indicateurs et des déclarations des prochains jours. La remontée des prix du pétrole, le ralentissement des économies développées à l'exception des Etats-Unis, et l'incertitude géopolitique compliqueront les décisions des grands argentiers, alors que l'inflation recule mais demeure supérieure aux objectifs des banques centrales. TAUX Les rendements reprennent leur hausse dans un contexte de résistance de l'économie américaine, qui fait craindre que la Fed ne maintienne ses taux en territoire restrictif plus longtemps qu'anticipé par les marchés. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans prend 6,4 pb à 4,9106%, un plus haut depuis 2007, tandis que le taux à deux ans avance de 2,1 pb à 5,2354%. Le rendement du dix ans allemand a progressé de 3,7 pb à 2,919%, tandis que celui du taux à deux ans s'est hissé de 1 pb à 3,256%. VALEURS Nexi a bondi de 13,17% en tête du Stoxx 600 après une information de presse selon laquelle CVC Capital Partners envisagerait une offre potentielle sur la société de paiements. Son concurrent français Worldline a pris 3,23%, en tête du CAC 40, les investisseurs s'attendant à ce qu'une offre soit faite à terme sur Worldline. ArcelorMittal a terminé en queue du CAC 40, se repliant de 3,91% après que Bank of America a abaissé sa recommandation à "neutre". ASML a chuté de 3,44%, le fabricant d'équipements de semi-conducteurs ayant annoncé anticiper un chiffre d'affaires quasiment stable pour 2024, ce qui pèse sur le secteur. L'indice des nouvelles technologies a abandonné 2,2%. Genmab (8,66%) a été la lanterne rouge du Stoxx 600, après avoir annoncé des résultats plus faibles que prévu au troisième trimestre. A WALL STREET Wall Street recule à l'heure de la clôture en Europe, inquiète des développements au Moyen-Orient et de la résistance de l'économie américaine. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 0,54% pour le Dow Jones, contre 0,75% pour le Standard & Poor's 500 et 0,79% pour le Nasdaq Composite. CHANGES Le dollar profite de son statut d'actif refuge et se renforce, tandis que les autres devises se replient devant l'incertitude. Le dollar se hisse de 0,3% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,43% à 1,053 dollar. La livre sterling recule de 0,26% à 1,2146 dollar. PÉTROLE Le pétrole se relève dans un contexte d'incertitude sur la situation en Israël, mais abandonne une partie de ses gains de début de journée après des commentaires rassurants de l'Opep. Le Brent avance de 1,38% à 91,14 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se hissant de 1,53% à 87,99 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)