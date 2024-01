L'Europe clôture en baisse, les perspectives de taux US inquiètent

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi après un indicateur d'inflation aux Etats-Unis plus fort que prévu, qui éloigne les perspectives de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 a perdu 0,52% à 7.387,62 points, tandis que le Dax allemand reculait de 0,86% et le Footsie britannique de 0,98%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,6%, contre 0,76% pour le FTSEurofirst 300 et 0,77% pour le Stoxx 600. Les marchés se sont inquiétés d'un indicateur d'inflation CPI aux Etats-Unis plus fort qu'attendu, la dynamique des prix ayant atteint 3,4% en décembre, contre 3,1% en novembre et 3,2% attendu. L'inflation sous-jacente a également surpris à la hausse, progressant de 3,9% sur un an contre 3,8% attendu. Cette publication et le récent rapport mensuel sur l'emploi américain, qui s'est affiché plus fort que prévu, remettent en cause le scénario central des marchés d'un retour indolore de l'inflation à sa cible qui permettrait à la Fed de baisser rapidement ses taux. "Le rythme de désinflation est moins spectaculaire que l’été dernier mais celle-ci devrait malgré tout se poursuivre dans les mois qui arrivent", explique Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM, qui souligne que des effets de base sur l'énergie ont joué. "Ce rapport ne fera pas dévier la Fed du pivot, (car elle a) clairement en tête que la désinflation ne sera pas parfaitement linéaire". Les investisseurs se positionnent par ailleurs avant l'ouverture de la saison des résultats trimestriels et annuels avec la publication, vendredi, des résultats de JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo. VALEURS Teleperformance a progressé de 3,98% après qu'Exane BNP Paribas a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à "surperformance". Rational a grimpé de 6,69%, les résultats préliminaires du détaillant de cuisines industrielles ayant dépassé les attentes du marché. La société pharmaceutique Grifols, qui fait l'objet d'un rapport du vendeur à découvert Gotham City Research, a chuté de 16,17% après une conférence téléphonique organisée par la direction du groupe. Ambu a pris 5,01% après que Nordea a relevé sa recommandation à "acheter". A WALL STREET Wall Street recule à l'heure de la clôture en Europe, inquiet des implications d'un chiffre d'inflation CPI plus fort qu'attendu par le consensus. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 0,65% pour le Dow Jones, de 0,86% pour le Standard & Poor's 500 et de 1% pour le Nasdaq Composite. La capitalisation de Microsoft a dépassé jeudi celle d'Apple pour devenir la première capitalisation mondiale, le groupe profitant de son avance dans l'intelligence artificielle. TAUX Les rendements en Europe ont clôturé sans direction marquée malgré la publication d'un indicateur d'inflation CPI plus fort qu'attendu et des inscriptions hebdomadaires au chômage en baisse. Le rendement du dix ans allemand est demeuré stable à 2,207%, tandis que celui du taux à deux ans a perdu 1,5 pb à 2,633%. Aux Etats-unis, le rendement du Treasury à dix ans prenait 1,1 pb à 4,0415%, contre un repli de 3,2 pb pour le taux à deux ans, à 4,3393%. CHANGES Le dollar s'est renforcé après la publication de l'indicateur d'inflation CPI plus fort que prévu, qui fait craindre que les taux de la Fed ne demeurent à leurs niveaux actuels plus longtemps qu'anticipé. Le billet vert prend 0,31% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,3% à 1,0938 dollar. La livre sterling se replie de 0,24% à 1,2709 dollar. PÉTROLE L'Iran a saisi un pétrolier à destination de la Turquie jeudi, faisant craindre aux marchés une escalade du conflit au Moyen-Orient et soutenant les cours du brut. Le Brent progresse de 2,51% à 78,73 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) augmente de 2,84% à 73,4 dollars. A SUIVRE VENDREDI : (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)