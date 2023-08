L'Europe clôture en baisse après les ventes aux détail américaines, inquiétudes sur les taux

(.) PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont clôturé en baisse mardi, après des données économiques chinoises décevantes et une hausse plus importante que prévu des ventes aux détails mensuelles aux États-Unis, qui font craindre que la Fed procède à une nouvelle hausse des taux d'intérêt le mois prochain. À Paris, le CAC 40 a perdu 1,1% à 7.267,70 points. Le Dax allemand a reculé de 0,86% tandis que le Footsie britannique a cédé 1,57%. L'indice EuroStoxx 50 a baissé de 0,96%, le FTSEurofirst 300 s'est replié de 0,99% et le Stoxx 600 a décliné de 0,93%. L'hypothèse d'une pause en septembre dans la campagne de resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine est tombée à 86,5% après les données sur les ventes au détail en juillet, contre 89% auparavant. Par ailleurs, la banque centrale chinoise a baissé le taux des prêts à moyen terme pour certaines entreprises du secteur financier, une mesure destinée à enrayer le ralentissement de l'activité mais qui a été ignorée par les investisseurs. NysEn effet, la croissance des ventes au détail comme de la production industrielle chinoises ont déçu, tandis que les nouvelles constructions continuent de diminuer. A l'heure de la clôture en Europe, Wall Street évoluait en baisse. L'indice Dow Jones perdait 0,73% à 35.050 points. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Jean Terzian)