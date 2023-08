L'Europe clôture dans le désordre dans un contexte d'incertitude

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé lundi, en l'absence de véritable catalyseur sur les marchés d'actions en ce début de semaine. À Paris, le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,12% à 7.348,84 points. Le Footsie britannique s'est replié de 0,23% et le Dax allemand a pris 0,46%. L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,12%, le FTSEurofirst 300 de 0,13% et le Stoxx 600 de 0,12%. Aux valeurs, Valneva a perdu 8,43% après la décision de l'agence américaine du médicament (FDA) de reporter la date-cible de l'examen réglementaire de son vaccin contre le Chikungunya. Philips a pris 4,35%, après avoir annoncé que le fonds d'investissement Exor allait prendre une participation de 15% à son capital. A l'heure de la clôture en Europe, Wall Street évoluait en hausse. L'indice Dow Jones gagnait 48,25 points, soit 0,14%, à 35.329,65 points. (Rédigé par Kate Entringer)