L'Europe clôture à un record, encouragée par les PMI et Nvidia

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, soutenues par des indicateurs PMI meilleurs qu'attendu et les bons résultats de Nvidia, qui ont amélioré le sentiment. À Paris, le CAC 40 a pris 1,27% à 7.911,6 points, tandis que le Dax allemand a avancé de 1,47%. Les deux indices ont clôturé à un niveau record. Le Footsie britannique a avancé de 0,29%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une hausse de 1,67%, à un plus haut depuis 2000, contre 0,9% pour le FTSEurofirst 300 et 0,9% pour le Stoxx 600, les deux indices clôturant à un plus haut historique. Les indicateurs PMI publiés jeudi ont montré que l'activité en zone euro et au Royaume-Uni commençait à rebondir, un signal encourageant alors que les taux d'intérêt demeurent restrictifs et pèsent sur l'économie. A lire aussi... Les différentes enquêtes ont toutefois montré que les pressions inflationnistes demeuraient, les tensions en mer Rouge renchérissant le coût des intrants et les salaires continuant d'augmenter dans le secteur des services. Aux Etats-Unis, les nouvelles inscriptions au chômage sont en recul, alors que le consensus s'attendait à une hausse. Si l'indicateur signale que les tensions sur l'emploi aux Etats-Unis demeurent fortes, le sentiment est resté résolument positif sur les marchés après la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu pour Nvidia. Plus de 40% des revenus du groupe proviennent en effet des activités liées à l'intelligence artificielle, encourageant les investisseurs à parier encore davantage sur ce thème qui a porté les indices des deux côtés de l'Atlantique en 2024. VALEURS Accor s'est hissé de 6,56%, le groupe ayant fait état jeudi d'une croissance plus importante que prévu de son excédent brut d'exploitation (EBE), porté par des performances solides sur l'ensemble de ses marchés. Plastic Omnium a pris 6,82% après avoir fait état jeudi d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 milliards d'euros à la faveur de prises de commandes record en 2023. Sopra Steria a dit jeudi viser une croissance organique annuelle du chiffre d’affaires comprise entre 2% et 4%, intégrant un premier trimestre relativement stable, et a bondi de 9,74%. Nestlé a reculé de 4,92%, le groupe ayant fait état jeudi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 7,2% en 2023, sous les attentes, alors que la hausse des prix a pesé sur ses volumes. WPP a cédé 6,38% après avoir fait état jeudi d'une croissance de 0,3% de ses revenus à données comparables, la faiblesse des dépenses des clients américains dans les secteurs de la technologie, de la santé et de la distribution ayant contrebalancé la croissance en Grande-Bretagne et en Inde. Rolls-Royce a gagné 8,29% après ses résultats annuels. Le fabricant de médicaments Indivior a commencé à consulter ses actionnaires sur le transfert de sa cotation principale aux États-Unis d'ici le milieu de l'année, a-t-il déclaré jeudi, après avoir fait état d'un bond de 27 % de son bénéfice annuel. Le titre a bondi de 22,42%. Le secteur technologique a grimpé de 3,04%, soutenu par les résultats de Nvidia. A WALL STREET Wall Street est en nette hausse, portée par l'optimisme sur les valeurs technologiques. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 0,67% pour le Dow Jones, contre 1,62% pour le Standard & Poor's 500, et 2,47% pour le Nasdaq Composite. TAUX Les rendements courts ont progressé en Europe, les marchés s'inquiétant de la persistance des pressions inflationnistes, mise en évidence par les PMI. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans était stable à 4,3187%, contre une hausse de 5pb pour le taux à deux ans, à 4,703%. Le rendement du dix ans allemand s'est maintenu à 2,433%, tandis que celui du taux à deux ans a avancé de 5,3 pb à 2,9132%. CHANGES Les marchés de change digèrent les nombreux indicateurs publiés jeudi. Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,06% à 1,081 dollar. La livre sterling se renforce de 0,09% à 1,2645 dollar. PÉTROLE Le brut avance après que des données de l'Energy Information Administration ont montré que les inventaires avaient diminué plus que prévu la semaine dernière. Le Brent se renforce de 0,61% à 83,54 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,8% à 78,53 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)