L'Europe boursière termine hésitante avant les rendez-vous des banques centrales

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi avant la réunion de la Réserve fédérale plus tard dans la soirée, et avant celles de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne prévues jeudi. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,16% à 7.531,22 points et le Dax allemand a cédé 0,15%. Le Footsie britannique a pour sa part progressé de 0,08%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,15%, contre un FTSEurofirst 300 et unStoxx 600 stables. Les marchés se positionnent avant l'annonce par la Réserve fédérale de sa prochaine décision sur les taux, à 19h00 GMT mercredi. La banque centrale devrait maintenir ses taux à leurs niveaux actuels, dans la fourchette de 5,25%-5,5%, mais publiera également ses projections économiques actualisées, qui incluront la trajectoire des taux anticipée pour l'année prochaine. Les marchés seront également attentifs aux commentaires du président de l'institution, Jerome Powell, qui pourrait insister sur la durée pendant laquelle les taux devront être maintenus à un niveau restrictif pour ramener l'inflation sous contrôle. Les investisseurs parient sur une première baisse de 25 points de base pour mai, mais le processus désinflationniste semble montrer des signes d'essoufflement, ce qui pourrait éloigner un assouplissement de la politique monétaire. La prudence perdurera jeudi, car la Banque d'Angleterre et la BCE rendront leur décision de politique monétaire à 12h00 GMT et 13h15 GMT respectivement: si les deux banques centrales devraient, à l'instar de la Fed, maintenir leurs taux à leurs niveaux actuels, les commentaires que les responsables de politique monétaire formuleront à cette occasion pourraient faire réagir les marchés. "Les marchés financiers continuent de s'accrocher à un scénario d'allègement rapide avant la dernière salve de réunions de banques centrales de l'année 2023", observe Axel Botte, stratège chez Ostrum AM, estimant que "les banques centrales doivent reprendre la main". VALEURS Renault a reculé de 2,46% après l'annonce par le constructeur automobile français d'une moins-value d'un milliard d'euros résultant de la cession d'une partie de sa participation dans Nissan. EssilorLuxottica a terminé en hausse de 1,01%, en tête du CAC 40, après que JPMorgan a réitéré sa recommandation de "surpondérer" sur le groupe. Le groupe de paris et de jeux Entain a bondi de 5,09% après l'annonce du départ avec effet immédiat de sa directrice générale, Jette Nygaard-Andersen. BASF a avancé de 4,43%, UBS étant passé à l'"achat" sur le groupe allemand. Nel a chuté de 9,25% après que la société norvégienne de production d'hydrogène a annoncé qu'un de ses clients avait annulé une commande, ce qui reflète les mauvaises conditions du secteur, selon un analyste. A WALL STREET Wall Street s'affiche hésitante à l'heure de la clôture en Europe, les investisseurs étant prudents avant l'annonce de la Fed. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient un Dow Jones stable, contre une hausse de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 et 0,12% pour le Nasdaq Composite. TAUX Les rendements reculent aux Etats-Unis après la publication d'un indicateur des prix à la production plus faible qu'attendu par le consensus, montrant que le processus de désinflation se diffuse dans l'économie américaine. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans reculait de 5,1 pb à 4,1547%, contre 6,6 pb pour le taux à deux ans, à 4,6654%. Le rendement du dix ans allemand a abandonné 6,3 pb à 2,169%, tandis que celui du taux à deux ans s'est replié de 6,8 pb à 2,654%. CHANGES Les marchés de change sont atones avant la réunion de la Fed. Le dollar perd 0,03% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,02% à 1,079 dollar. La livre sterling se replie de 0,30% à 1,2523 dollar, après une contraction surprise du PIB en octobre. PÉTROLE Les cours du brut rebondissent mais demeurent proches de leur plus bas en six mois, alors que l'OPEP, dans son dernier rapport mensuel publié mercredi, s'est dit toujours confiant dans les fondamentaux du marché et a évoqué des "inquiétudes exagérées" sur l'état de la demande. Le Brent gagne 1,53% à 74,36 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,52% à 69,65 dollars. A SUIVRE JEUDI : (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)