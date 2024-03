L'Europe boursière termine dispersée une séance riche en données

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont clôturé mitigées après une salve d'indicateurs montrant que l'économie européenne sous la pression des taux restrictifs. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,34% à 7.927,43 points, tandis que le Dax allemand a pris 0,44% et le Footsie britannique a terminé stable. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance inchangé , contre une hausse de 0,1% pour le FTSEurofirst 300 et 0,12% pour le Stoxx 600. Une salve d'indicateurs a été publiée jeudi pour la zone euro: les ventes au détail en Allemagne se sont repliées de manière inattendue en janvier, tandis que les dépenses de consommation en France ont reculé plus que prévu. A lire aussi... Par ailleurs, l'inflation harmonisée aux normes européennes en France pour février s'est affichée plus forte que prévu, tandis que l'inflation allemande, également publiée jeudi, suggère que les pressions sur les prix demeurent. "Les données macroéconomiques allemandes alimenteront les spéculations sur une baisse plus rapide que prévu des taux de la BCE, car la désinflation se poursuit et l'activité économique reste faible", relèvent les stratégistes d'ING. "Toutefois, malgré le ralentissement de l'inflation, les pressions sur les prix restent préoccupantes, ce qui devrait dissuader la BCE d'assouplir trop tôt". Des effets de base moins favorables, des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et des indicateurs avancés ayant rebondi en début d'année font craindre à ING que les tensions inflationnistes ne demeurent. L'inflation en zone euro, attendue vendredi, permettra de jauger de la persistance de l'inflation dans le bloc, avant la prochaine réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) le 7 mars. Aux Etats-Unis, l'indicateur d'inflation PCE s'est affiché en ligne avec le consensus, encourageant les marchés à prévoir une première baisse des taux de la Réserve fédérale au premier semestre de cette année. VALEURS Air France-KLM a fait état jeudi d'une perte d'exploitation inattendue au quatrième trimestre, plombé par la hausse des coûts et les perturbations causées par le conflit au Moyen-Orient, ce qui a fait reculer le titre de 8,62%. Les groupes de l'aérien ont reculé, les investisseurs s'inquiétant des perspectives du secteur. IAG s'est replié de 3,63%, Lufthansa de 1,01%. Nexity a plongé de 20,17% après avoir publié mercredi des résultats marqués par la crise immobilière en France qui l'ont poussé à lancer un plan social et à annuler le versement d'un dividende. Le fournisseur d'ingrédients pharmaceutiques Euroapi s'est effondré de 43,33% à un record, après avoir revu à la baisse ses prévisions pour 2024. Aixtron a chuté de 18,66% après que le fabricant allemand d'outils pour semi-conducteurs a prévu une marge 2024 inférieure aux attentes et l'annulation inattendue d'un contrat important. Grifols a dégringolé de 34,93% après ses résultats, le groupe évoquant des coûts de restructuration importants. A WALL STREET Wall Street hésite après un indicateur d'inflation PCE qui s'est affiché en ligne avec les anticipations des marchés. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 0,22% pour le Dow Jones, contre une hausse de 0,10% pour le Standard & Poor's 500, et un Nasdaq Composite sans direction. TAUX Les rendements reculent des deux côtés de l'Atlantique après des indicateurs macroéconomiques globalement en ligne avec le consensus. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans cédait 4,2 pb à 4,2325%, contre 2,7 pb pour le taux à deux ans, à 4,6208%. Le rendement du dix ans allemand a reculé de 5,6 pb à 2,406%, tandis que celui du taux à deux ans a abandonné 3,9 pb à 2,8882%. CHANGES Les indicateurs d'inflation en Europe se rapprochant de la cible de la BCE font pression sur la devise unique. Le dollar prend 0,1% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,26% à 1,0808 dollar. La livre sterling se replie de 0,22% à 1,2633 dollar. PÉTROLE Le brut hésite, les dernières données américaines faisant espérer que la Réserve fédérale baissera ses taux en juin. Le Brent se maintient à 83,73 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se hisse de 0,60% à 79,01 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)