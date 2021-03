L'Europe boursière résiste à la hausse des rendements, rassurée par la Fed

Crédit photo © Reuters

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - La plupart des Bourses européennes sont en légère hausse jeudi dans la matinée après les annonces de la Réserve fédérale, qui s'est engagée à maintenir une politique accommodante tout en dressant un tableau optimiste des perspectives économiques, mais la persistance des tensions sur le marché obligataire freine la prise de risque.

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,25% à 6.070,03 points vers 09h45 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,94% et à Londres, le FTSE est pratiquement inchangé (-0,02%).

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro gagne 0,44%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,28% et le Stoxx 600 de 0,33%.

La Réserve fédérale a annoncé mercredi relever sa prévision de croissance pour les Etats-Unis en 2021 à 6,5%, ce qui serait la meilleure performance enregistrée depuis 1984. Elle a dans le même temps abaissé sa prévision de taux de chômage, attendu à 4,5%, et répété qu'elle maintiendrait des taux d'intérêt proches de zéro pendant plusieurs années encore.

L'inflation devrait parallèlement dépasser l'objectif de 2% qu'elle s'est fixé pour atteindre 2,4% cette année avant de refluer en 2022.

"Comme prévu, la Fed (...) s'en est tenue à sa position accommodante bien définie : elle considère la hausse de l'inflation à court terme comme transitoire et apportera des changements majeurs à sa politique monétaire en fonction de la guérison du marché du travail, ce qui risque de prendre un certain temps", a déclaré Christian Scherrmann, économiste chez DWS.

Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne a prévenu de son côté jeudi que l'effet de l'accélération des achats d'actifs, annoncée la semaine dernière pour freiner la remontée des coûts de financement, pourrait prendre du temps avant de porter ses fruits.

Dans une actualité encore très chargée du côté de la politique monétaire, la Banque d'Angleterre (BoE) doit annoncer ses décisions de politique monétaire à 12h00 GMT. Le marché s'attend à ce qu'elle maintienne son taux d'intérêt directeur à 0,1% et le montant de son programme d'achats d'obligations sur les marchés à 895 milliards de livres.

Le reste de la journée sera en outre animé par les conclusions de l'Agence européenne des médicaments sur la vaccin AstraZeneca, suspecté de provoquer des effets secondaires graves, et par plusieurs indicateurs américains dont les inscriptions au chômage.

TAUX

Après s'être orienté à la baisse pour redescendre jusqu'à 1,616% dans la foulée des annonces de la Fed, le rendement des Treasuries à dix ans est reparti à la hausse et gagne plus de huit points de base, à 1,7206%, au plus haut depuis janvier 2020.

Il a touché plus tôt en séance un pic à 1,745%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans suit la tendance et remonte de plus de six points de base, à -0,278% après un pic de trois semaines à -0,259%.

VALEURS

La tendance générale à la hausse sur les marchés d'actions profite aux secteurs cycliques parmi lesquels les banques (+1,18%), qui bénéficient en outre de la hausse des rendements obligataires, les ressources de base (+1,25%) ou encore l'automobile (+1,43%).

Ce dernier compartiment prend près de 9% depuis le début de la semaine, ce qui lui a permis d'atteindre un plus haut de treize mois.

Volkswagen grimpe de 1,69%, confortant sa place de première capitalisation du Dax, une position prise mercredi à SAP.

A Paris, Renault (+2,31%) signe la plus forte hausse du CAC 40 devant Société générale (+2,48%).

L'action Casino en hausse de 4,06% à la suite d'informations de l'agence Bloomberg selon lesquelles le groupe de distribution envisage une introduction en Bourse de GreenYellow, sa filiale spécialisée dans les énergies renouvelables.

A WALL STREET

Dans la foulée des annonces de la Fed, le S&P 500 a fini sur un record de clôture et le Dow Jones a terminé au-delà des 33.000 points pour la première fois de son histoire.

Il a fini à 33.015,37 points, en hausse de 0,58%. Le S&P-500 a pris 0,29%, à 3.974,12 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,40% à 13.525,20 points.

Les contrats à terme sur les trois grands indicent signalent pour l'heure une ouverture en baisse de 1,2% pour le Nasdaq, de 0,4% pour le S&P-500 et à l'équilibre pour le Dow Jones.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 1,01% dans le sillage des records de Wall Street.

Les autres places boursières en Asie ont aussi fini dans le vert. En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations a avancé de 0,8% et le Hang Seng à Hong Kong a gagné 1,28%.

CHANGES

Parallèlement à la remontée des rendements, le dollar gagne 0,21% face à un panier de devises de référence après avoir touché un plus bas de deux semaines plus tôt en séance.

L'euro recule de 0,3% à 1,1942 dollar.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en baisse après l'annonce mercredi par l'Energy Information Administration (EIA) d'une augmentation des stocks de carburants aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le baril de Brent abandonne 0,81% à 67,45 dollars et celui du brut léger américain (WTI) perd 0,87% à 64,04 dollars.

(édité par Blandine Hénault)