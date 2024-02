L'Europe boursière recule à l'ouverture, la prudence domine

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes reculent dans les premiers échanges lundi avant une semaine riche en indicateurs. À Paris, le CAC 40 cède 0,19% à 7.951,28 points vers 08h20 GMT contre une baisse de 0,14% pour le FTSE, à Londres. À Francfort, le Dax est pratiquement stable (-0,02%). L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,14%, l'EuroStoxx 50 de 0,12% et le Stoxx 600 de 0,15%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en déclin, le Dow Jones reculant de 0,11%, contre 0,17% pour le Standard & Poor's 500 et 0,23% pour le Nasdaq. A lire aussi... Plusieurs indicateurs sont attendus en zone euro cette semaine, dont l'inflation pour février, vendredi. Les indicateurs PMI manufacturiers définitifs sont également attendus vendredi, tandis qu'un ensemble de données sur la confiance des acteurs dans la zone euro sera publié mercredi. Les risques sont orientés à la hausse sur l'inflation, remarquent les stratégistes d'ING qui relèvent que la France va remettre en place des taxes sur l'énergies qui avaient été levées pour limiter les hausses de prix. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, devrait donc faire preuve de prudence lundi à l'occasion de la présentation du rapport annuel de la BCE à 16h00 GMT devant le Parlement européen à Strasbourg. Aux valeurs, Tele2 bondit de 8,39%, en tête du Stoxx 600, après qu'Iliad et Xavier Niel ont annoncé acquérir une participation de 19,8% dans l'opérateur de télécommunications suédois pour 13 milliards de couronnes (1,16 milliard d'euros). (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)