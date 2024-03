L'Europe boursière prudente avant les grands rendez-vous de la semaine

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé et sur de faibles variations lundi en début de séance, avant une semaine chargée en évènements parmi lesquels la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi. À Paris, le CAC 40 recule de 0,13% à 7.923,97 points vers 08h48 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,22% et à Francfort, le Dax est quasiment stable (-0,01%). L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,19%, le FTSEurofirst 300 de 0,09% et le Stoxx 600 de 0,04%. Aux valeurs, le secteur du luxe accuse les plus forts replis à Paris sur fond de prises de bénéfices après un solide début d'année. A lire aussi... Hermès recule de 1,51%, Kering perd 2,07% et LVMH abandonne 1,37%. A l'inverse, Teleperformance reprend 0,45% sur des achats à bon compte après avoir reculé la semaine dernière en raison du déploiement par son concurrent Klarna d'un assistant basé sur l'intelligence artificielle (IA). En tête du CAC 40, BNP Paribas avance de 1,56% après l'annonce du lancement de son programme de rachat d'actions pour 2024. Le compartiment technologique (+1,04%) signe la plus forte hausse en Europe, dans la foulée de la progression du segment vendredi à Wall Street et lundi au Japon sur fond de frénésie autour de la thématique de l'IA. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)