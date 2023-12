L'Europe boursière ouvre sur une note hésitante avant l'inflation US

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont ouvert sur une note hésitante vendredi, les investisseurs demeurant prudents avant la publication de l'inflation PCE aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 hésite autour de 7.569,06 points vers 08h25 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,12%, contre un repli de 0,15% pour le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,15%, l'EuroStoxx 50 de 0,28% et le Stoxx 600 de 0,12%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en baisse, le Dow Jones cédant 0,34%, contre 0,14% pour le Standard & Poor's 500 et 0,27% pour le Nasdaq. L'inflation PCE aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix favori de la Réserve fédérale, est attendu à 13h30 GMT. Une surprise sur l'indicateur pourrait pousser les marchés à réévaluer leurs projections pour la trajectoire des taux en 2024, alors que les investisseurs intègrent déjà 155 points de base de baisses de taux l'an prochain. L'indice de confiance de l'Université du Michigan est attendu à 15h00 GMT. Aux valeurs, Nexity avance de 6,95%, en tête du SBF120, après avoir annoncé jeudi être en négociations exclusives pour céder ses activités d'administration de biens à Bridgepoint. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)