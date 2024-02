L'Europe boursière ouvre hésitante avant les PMI

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les marchés européens ont ouvert en hausse lundi à l'exception du Dax qui s'affiche hésitant avant la publication d'indicateurs d'activité en zone euro et après le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 avance de 0,13% à 7 602,07 points vers 08h35 GMT. À Francfort, le Dax s'affiche sans direction, contre une progression de 0,21% pour le FTSE, à Londres. La balance commerciale allemande, dont les chiffres ont été publiés lundi, s'est effondrée en décembre. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,21%, l'EuroStoxx 50 0,14% et le Stoxx 600 0,24%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en baisse, le Dow Jones reculant de 0,18%, contre 0,15% pour le Standard & Poor's 500 et 0,12% pour le Nasdaq. Les indicateurs PMI composites et des services définitifs pour janvier sont attendus à partir de 08h50 GMT pour la France, l'Allemagne et la zone euro, et devraient confirmer que l'activité dans le bloc continue de ralentir. Les investisseurs seront néanmoins attentifs aux indications qui pourraient suggérer une reprise de l'activité, alors que la zone euro a échappé à la récession au quatrième trimestre. Les chiffres de l'emploi américain, publiés vendredi, limitent les gains alors que le rapport mensuel publié par le département du Travail américain a montré que la demande d'emploi demeurait importante, ce qui éloigne les premières baisses de taux. Aux valeurs, Atos chute de 19,33% après avoir annoncé l'abandon de son agmentation de capital annoncé discuter avec des banques pour la restructuration de sa dette, qui pourrait impliquer une dilution importante des actionnaires existants. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)